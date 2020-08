Westerbeck

Mit Sirenenalarm jagten am Samstagnachmittag Kräfte der Feuerwehren aus Westerbeck, Dannenbüttel und Grußendorf zur Grundschule Im Bunten Dreieck. Dort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort mussten die Wehren jedoch erst einmal ausharren und auf den Hausmeister warten, der die Eingangstür öffnete. Der Einsatz als solcher – der total überhitzt Technikraum musste gelüftet werden – war weniger dramatisch. Doch folgenlos soll er nicht bleiben. Bürgermeister Volker Arms kündigt an, wie das Schlüsselproblem künftig gelöst wird.

„Das Depot an dem Gebäude wird demnächst fertig gestellt sein“

Eigentlich soll das Prinzip so aussehen: In öffentlichen Gebäuden mit Brandmeldeanlagen befindet sich ein Schlüsseldepot, das so gekoppelt ist, dass sich im Ernstfall eine Klappe öffnet und der Zugriff möglich ist. Dieses Depot gibt es jedoch nicht an der Westerbecker Grundschule. Noch nicht. Arms kündigt an: „Das Depot an dem Gebäude wird demnächst fertig gestellt sein.“

Anzeige

Im Ernstfall hätte die Feuerwehr sich Zutritt verschafft

Wert legt Arms darauf, dass zu keiner Zeit Gefahr bestand. „Am Samstag war kein Rauch zu erkennen und es befand sich niemand im Gebäude.“ Daher habe die Feuerwehr auch auf den Hausmeister gewartet. „Wenn es wirklich brennt, dann finden wir schon Wege, um uns Zutritt zu verschaffen“, sagt Christian Lenz, stellvertretender Ortsbrandmeister in Westerbeck. So ein Vorfall wie am Samstag sei „vielleicht ärgerlich, aber einmalig“. Ob im Gefahrenfall überhaupt der Zugang über die Eingangstür sinnvoll ist, müsse die Feuerwehr im Einzelfall sowieso entscheiden, meint auch Arms. „Notfalls müssten auch Türen oder Fenster aufgebrochen werden.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Digitale Schlüssel für die Feuerwehren in Aussicht

Arms bekräftigt die Haltung der Gemeinde: „Sicherheitsfragen spielen eine große Rolle für uns, daher sind in allen öffentlichen Gebäuden – insbesondere in denen sich Kinder aufhalten – entsprechende Konzepte umgesetzt worden. Übungen mit den Kindern für den Brandfall werden regelmäßig durchgeführt. Sicherheit für Leib und Leben hat höchste Priorität.“ Neben der Ankündigung, dass die Grundschule bald ein Schlüsseldepot erhalte, gibt es in der Gemeinde Sassenburg weitere Pläne. Nach und nach würden die Schließsysteme in den öffentlichen Gebäuden auf ein digitales System umgestellt. „Damit wird zukünftig ermöglicht, mit entsprechender Programmierung für alle Gebäude mit einem Schlüssel auszukommen“, erläutert der Bürgermeister. Auch eine spezielle Absprache mit den Feuerwehren wird es geben. „Wir werden Anfang September mit dem Gemeindebrandmeister und den Ortsbrandmeistern ein Konzept für die digitalen Schlüssel für die Feuerwehren erarbeiten.“

Von Andrea Posselt