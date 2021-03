Feuerwehr Triangel: Jonas Krause ist neuer Ortsbrandmeister

Triangel

Ein neuer Ortsbrandmeister führt jetzt Triangels Feuerwehr an: Jonas Krause. Die Jahresversammlung sprach sich mit 28 Ja und nur einem Nein klar für den bisherigen Vize-Ortsbrandmeister aus. Amtsvorgänger Steffen Albrecht hatte nach 18 Dienstjahren nicht mehr für den Chefposten kandidiert. Zum neuen Stellvertreter wählte man einstimmig Tobias Trum.

Der frisch gebackene Triangeler Ortsbrandmeister Jonas Krause dankte seinen Kameraden – auch im Namen seines Stellvertreters Tobias Trum – für das entgegen gebrachte Vertrauen. „Ich hoffe, wir verstehen uns alle gut miteinander. Und vielleicht gelingt es uns auch, neue Mitglieder zu werben“, sagte er. Die Dienste sollen jetzt nach gut vier Monaten pandemiebedingter Pause wieder anlaufen, „so weit es Corona zulässt“, erklärte Krause. Zwischenzeitig konnte man online zumindest die Grundlagen vermitteln. Seinem Vorgänger Steffen Albrecht überreichte Krause als Dankeschön für die hervorragende Arbeit einige Geschenke. „Ich bin sprachlos. Damit habe ich gar nicht gerechnet“, freute sich Albrecht.

Im Rahmen der Versammlung wurden einige Feuerwehrleute befördert

Zuvor hatte Albrecht gemeinsam mit Gemeindebrandmeister Bellwart verdiente Kameraden befördert: Dave Begoll und Lauritz Pohle (Feuerwehrmann), Torben Pohle und Tobias Haase (Oberfeuerwehrmann), Nele Haase und Daniela Scheibner (Oberfeuerwehrfrau), Nils Fibich (Hauptfeuerwehrmann) und Jonas Krause (Hauptlöschmeister). Geehrt wurden Kai Dobroschke für 25 Jahre im aktiven Dienst sowie Albrecht selbst für 40 Jahre. Gemeindebürgermeister Volker Arms, Ortsbürgermeisterin Beate Morgenstern-Ostlender und ihr Stellvertreter Claus Schütze gratulierten.

Neben Ortsbrandmeister und Stellvertreter waren weitere Posten zu besetzen: Robin Ullmann und Timo Giesbert (Gruppenführer), Jochen Koslowski und Walter Hilken (Kassenwart und Stellvertreter), Nils Fibich (Schriftführer), Fabian Streilein und Torben Pohle (Jugendwart und Stellvertreter), Daniela Scheibner und Tammy Bronischweski (Kinderfeuerwehrleiterin und Stellvertreterin), Jens Haase und Tobias Fronz (Gerätewarte), Nico Haase (Atemschutzbeauftragter), Jens Haase (Sicherheitsbeauftragter), Torsten Jojade (Zeugwart) sowie Detlef Trum (Sprecher der Altersgruppe).

Im vergangenen Jahr wurde die Triangeler Feuerwehr zu 25 Einsätzen gerufen

Das abgelaufene Jahr stellte Triangels Feuerwehr vor besondere Herausforderungen. So bildete man zwei getrennte Ausbildungs- und Alarmgruppen, um selbst im Quarantänefall noch einsatzbereit zu bleiben. Obwohl geselliges Miteinander wegen Corona nach wie vor nicht möglich ist, steht die Wehr weiter gemeinschaftlich zusammen und ist immer dort zur Stelle, wo sie gebraucht wird. 2020 war das der Fall bei elf Bränden, zehn Hilfeleistungen und vier sonstigen Einsätzen. Die Gesamtzahl lag demnach unverändert bei 25 Einsätzen. 2591 ehrenamtliche Stunden verzeichnete man für Einsatzabteilung (1853), Lehrgänge (294), Einsätze (406) und Altersgruppe (38). Die Mitgliederzahl lag zum 31. Dezember bei 298, darunter 36 Aktive, zwölf Jugendliche, 13 Kinder und 223 Förderer.

Neu angeschafft wurde Atemschutzausrüstung mit Überdrucktechnik. Sie verhindert, dass bei kleinen Lecks oder Verrutschen der Schutzmaske giftige Dämpfe eingeatmet werden – ein großes Plus für die Sicherheit! Direkt nach dem Einsatz ersetzen künftig Trainingsanzüge die mit Schadstoffen belastete Schutzkleidung. So wird die Kontamination von Fahrzeugen und Gerätehaus erheblich reduziert. Den in Triangel stationierten Crafter hat die Gemeinde mit einem Computer und der Software Fireboard zu einem vollwertigen Einsatzleitwagen aufgerüstet.

Von Ron Niebuhr