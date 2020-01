Feuerwehr spricht über Gerätehausneubau

Grußendorf

Zwei Themen bewegen die Grußendorfer Feuerwehr derzeit besonders: Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 8 und Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Ortsbrandmeister Friedhelm Lange informierte während der Jahresversammlung über den Stand der Dinge. Zudem standen Ehrungen und Beförderungen an.

2017 habe man mit der Planung eines möglichen Um- oder Neubaues des Gerätehauses begonnen, „im November 2019 hat das Projekt dann an Fahrt aufgenommen“, sagte Lange. Mit der Gemeindeverwaltung habe man die Anforderungen an Ausstattung, eventuelle Lage und ungefähre Größe sowie das Nutzungskonzept für die Räume besprochen. Man wolle gewährleisten, dass unabhängig vom letztendlichen Standort die grobe Planung für die Räume des Gerätehauses steht und ein Grundriss erstellt werden kann. Abschließend wies Lange darauf hin, dass man zur Zeit prüft, ob die Feuerwehr auch am alten Standort bleiben könne.

Fahrzeug brennt bei Einsatz aus

Zum Ersatz fürs LF 8 „haben wir von unserer Seite aus alle Vorarbeiten geleistet“, sagte der Ortsbrandmeister. Anfang August 2019 habe man ein Leistungsverzeichnis für ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) an die Gemeinde übermittelt inklusive der gewünschten, teils auch von der Norm abweichenden Ausstattung. „Leider gab es bisher keine weiteren Gespräche dazu“, sagte Lange. Allerdings seien wohl schon Mittel für den Fahrzeugkauf im Etat für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen. Ein neues Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz ( LF KatS) konnte nach jahrelangem Ringen mit dem Bund im September 2019 endlich übergeben werden. Das alte LF KatS war im März 2010 bei einem Einsatz ausgebrannt.

Fahrzeuge fahren 6012 Kilometer

Allein 298 Dienststunden verbrachten die derzeit 50 aktiven Kameraden mit Lehrgängen, unter anderem für Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger, Maschinisten und Gruppenführer. Bei 35 Einsätzen kam man auf 673 Stunden, durch spezielle Übungsdienste mit dem neuen LF KatS fielen weitere 315 Stunden an. Insgesamt steckten die drei Gruppen und die Altersabteilung der Grußendorfer Feuerwehr 5259 Stunden ins Ehrenamt – die Aktivitäten von Jugendfeuerwehr, Musikzug und Feuerwehrchor noch nicht mitgerechnet. Die 35 Einsätze teilten sich auf in 18 Brände, acht technische Hilfeleistungen und neun Fehlalarmierungen. Mit ihren vier Einsatzfahrzeugen legte die Feuerwehr insgesamt 6012 Kilometer zurück.

Ehrungen und Beförderungen

Neben 50 Aktiven – 38 Männer, zwölf Frauen – gehörten der Grußendorfer Feuerwehr zum Jahreswechsel zwölf Senioren, 17 Jugendliche sowie je 20 Musiker und Sänger an. Einschließlich Förderern erreichte man einen Mitgliederstand von 284.

Einige davon wurden während der Versammlung besonders ausgezeichnet. So wurden Leon Fährmann und Marlon Glodde zum Feuerwehrmann befördert, Alexander Hagenbach zum Oberfeuerwehrmann und René Eich zum Löschmeister. Für in 25-jähriger Mitgliedschaft erworbene Verdienste im Feuerwehrwesen geehrt wurden Martin Fischer und Sabrina Visser. Hartmut Rebuschat ist sogar schon 40 Jahre dabei.

Von Ron Niebuhr