Feuerwehr rückt deutlich öfter aus als im Vorjahr

Dannenbüttel

Ehrenamtlich stark gemacht für den Brandschutz und technische Hilfeleistung, aber natürlich auch für das Miteinander im Dorf hat sich Dannenbüttels Feuerwehr das vergangene Jahr über. Ortsbrandmeister Oliver Schmitz verdeutlichte das in seinem Bericht während der Jahresversammlung. Auch Wahlen und Ehrungen standen an.

Schmitz verbuchte für die zum Jahreswechsel 45 Aktive zählende Truppe insgesamt 4086,5 Dienststunden, zu denen auch die 15-köpfige Jugendfeuerwehr und die 13-köpfige Seniorenabteilung ihren Teil beitrugen. Die Zahl der allgemeinen Dienststunden lag bei 3181,5. In die Ausbildung steckte man 576,5 Stunden. Die Jugend und ihre Betreuer leisteten 328,5 Stunden. Auf Lehrgängen verbrachten die Aktiven 324,5 Stunden. So ließen sich drei Kameraden an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz zu Truppführern schulen.

Immer ein offenes Ohr

Von den Einsätzen her war Dannenbüttels Feuerwehr 2019 deutlich öfter gefordert als ein Jahr zuvor. Sie rückte 30 Mal aus – 26 Mal zu Bränden, vier Mal zu technischen Hilfeleistungen – und kam so auf 601 Einsatzstunden. Zum Vergleich: 2018 war sie 19 Mal gefragt und erreichte 508 Stunden. Ortsbrandmeister Schmitz dankte allen Kameraden und dem Kommando für enorme Einsatzbereitschaft und tolles Miteinander: „Wir können das nur als Team schaffen. Und mit euch macht es immer Spaß.“

Wehren sollen zusammenhalten

Allen Kameraden – egal ob Aktive, Jugendliche oder Senioren – versicherte Schmitz, dass das Kommando stets ein offenes Ohr für sie habe. „Gibt es Probleme, dann finden wir schnell eine Lösung“, betonte er. Es freute ihn, dass Stefan Pasiciel erneut für das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters kandidierte und dass die Versammlung ihn auch wählte. Pasiciel wünschte sich von der Gemeindeverwaltung, dass die Dachrinnen des Feuerwehrhauses regelmäßig gesäubert werden: „Laub und Dreck stauen sich da. Wasser droht ins Gebäude zu laufen.“ Immerhin seien seine übrigen Kritikpunkte bereits im vergangenen Jahr erledigt worden. Holger Bellwart als designierter neuer Gemeindebrandmeister – er hatte die Wahl knapp gegen Stefan Pasiciel gewonnen – warb in Dannenbüttel dafür, dass Sassenburgs Feuerwehren wieder zueinander finden und zusammenhalten.

21 Feuerwehrsenioren sind dabei

In der neuen Saison freut sich Dannenbüttels Feuerwehr besonders auf die Übergabe ihres neuen Fahrzeuges am 1. März. Das Osterfeuer ist für 11. April vorgesehen, eine Zwei-Tagesfahrt sowie ein Skat- und Knoblelturnier sind ebenfalls geplant. Auch beim Seniorenfrühschoppen am 25. Oktober in Stüde ist man dabei. Apropos, zum örtlichen Frühschoppen wollen sich Dannenbüttels Feuerwehrsenioren künftig regelmäßig treffen. „Wir sind inzwischen 21 über 60-Jährige“, sagte Mitinitiator Hans-Ulrich Borchardt.

Geehrt und befördert

Den Sassenburg-Orden in Bronze erhielten Christina Nowak und Thomas Lehner. 40 Jahre hat sich Ingo Schreiber um die Feuerwehr verdient gemacht. Fördernde Mitglieder sind seit 40 Jahren Thomas Altenkrüger, Achim Delewski, Herbert Fuhrmann, Jörgen Jensen, Peter Kurzke und Andre Peters, seit 25 Jahren Hendrik Fleischer, Ulrich Conrad, Norbert Künstler, Walter Schlicker und Thomas Terlaak. Befördert wurden Jan Seiler, Max Machmer, Florian Lehner und Malte-Niklas Eggeling zum Feuerwehrmann, Jörg Laschat, Pascal Ruben und Maurice Schielke zum Hauptfeuerwehrmann sowie Karsten Behrens zum Hauptlöschmeister.

Von Ron Niebuhr