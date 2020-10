Westerbeck

Eine kleine Halloween-Werkstatt öffnete jetzt in der Sassenburg ihre Pforten. Klein war die Ferienaktion der Jugendförderung in der Alten Mensa an der IGS aber nur dem Namen nach. Denn es nahmen 20 Kinder teil, die gleich vier coole Objekte für die heimische Gruseldeko gestalteten.

Monstermäßige Türkränze, Kürbisgläser, Fledermäuse und Wandbilder fertigten die Mädchen und Jungen im Alter ab sechs Jahren gemeinsam mit dem Team der Jugendförderung an. Als Grundlage für die Türkränze dienten Polystyrol-Ringe. Darauf setzen die Kinder mit Zahnstochern Polystyrol-Kugeln als Augen. „Die Ringe umwickeln sie mit Tüll“, sagte Jugendpflegerin Claudia Standtke. Verschiedene Farben lagen zur freien Wahl aus. „Blau ist der absolute Renner“, sagte sie. Obwohl ja eigentlich eher Orange und Schwarz die klassischen Halloweenfarben sind. Aus Tonkarton schnippelten die Kinder Zähne für ihre Monster-Türkränze.

Es gibt bis zu 50 Anmeldungen für fast alle Herbstferienangebote

Weiter ging es mit Kürbisgläsern. Dabei verpassten sie Gläsern einen Kürbis-Look, indem sie Wolle herumwickelten. „Das Kürbisgesicht gestalten wir mit Tonkarton, als Blätter nehmen wir Filz“, erklärte Standtke. Ebenfalls mit Tonpapier verwandelte der kreative Sassenburger Nachwuchs Toilettenpapierrollen in Fledermäuse. Und Wandbilder schließlich schufen die dreieinhalb Stunden eifrig werkelnden Mädchen und Jungen aus Papptellern. Die malten sie zunächst bunt an, um dann aus Tonkarton ausgeschnittene Figuren wie Hexen, Fledermäuse, Geister und Katzen darauf zu kleben.

Während andernorts im Landkreis die Resonanz auf Ferienaktion unter der Corona-Pandemie gemeinhin spürbar litt, war die Nachfrage in der Sassenburg genau so groß wie immer. „Wir hatten bis zu 50 Anmeldungen bei fast allen Angeboten“, berichtete Standtke. Die Jugendpflegerin und ihr Helferteam freuten sich, dass sie jeweils wenigstens zwischen 16 und 24 Kinder zulassen konnten. „Wir haben in der Alten Mensa zum Glück genug Platz“, erklärte sie.

Einige Familie haben zwei oder sogar gleich drei Kinder angemeldet

So gab es mit den pandemiebedingt geltenden Abstandsregeln keine Probleme. Zudem waren viele Teilnehmer ohnehin Geschwister: „Einige Familie haben zwei oder sogar gleich drei Kinder angemeldet“, sagte sie. Und bei Kreativaktionen verzichtete man zu Gunsten besserer Hygiene auf die sonst üblichen Bastelstationen. Stattdessen blieb jedes Kind an den weit auseinander stehenden Tischen an einem festen Platz mit eigenen Materialien und Werkzeugen.

Von Ron Niebuhr