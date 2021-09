Fehlerhafte Briefwahlunterlagen: BIG Sassenburg verzichtet auf Einspruch zur Kreistagswahl

Sassenburg

Bei der Kommunalwahl am 12. September waren im Wahlbereich 6 für die Samtgemeinde Wesendorf und die Gemeinde Sassenburg bei der Briefwahl rund 3000 Stimmzettel mit einem Druckfehler ausgegeben worden, von denen bereits ein Teil von den Wählerinnen und Wählern zurückgesendet worden war, bevor der Fehler auffiel. Die BIG Sassenburg hatte daraufhin erklärt, sie würde sich den Schritt offenhalten, Wahleinspruch einzulegen. Am Donnerstag nun erklärte die BIG, doch von einem Wahleinspruch abzusehen.

„Bei sechs Kandidierenden unserer Wählergemeinschaft fehlte der Kreis für die Abgabe der dritten Stimme. In einem Hin und Her hatte die Landeswahlleitung zunächst alle bereits abgegebenen Stimmzettel für ungültig erklärt, aber die Entscheidung nach einer Woche widerrufen. Für beide Entscheidungen liegt bis heute keine Begründung vor“, blickt die BIG auf die Vorfälle zurück. Und: „Daher ist es wichtig, eindeutige Regelungen zu schaffen, um keinen Spielraum für individuelle oder willkürliche Entscheidungen zu schaffen“, fordert die Wählergemeinschaft um ihren Sprecher Andreas Kautzsch.

Die Landeswahlleitung soll klare Regeln schaffen

Das könnte jetzt offenbar passieren. „Unsere Wählergemeinschaft wird darauf verzichten, einen Wahleinspruch gegen die Kreistagswahl einzulegen. Hintergrund für diese Entscheidung ist, dass die Kreiswahlleitung zusammen mit den Gemeindewahlleitungen Anfang November 2021 eine Reflexion der Kommunalwahl durchführen wird. Anschließend soll die Landeswahlleitung neben weiteren Verbesserungsvorschlägen dazu aufgefordert werden, klare Regelungen für den Fall zu schaffen, wenn ein bereits ausgegebener Stimmzettel fehlerhaft ist. Damit wäre unser Hauptanliegen zur Schaffung von verbesserten und eindeutigen Regelungen bereits richtig platziert.“

Zusätzlich will die BIG diese Thematik auch noch einmal an alle Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Gifhorn mit der Bitte platzieren, mit den jeweiligen Landtagsfraktionen den Gesetzgebungsprozess bis zur nächsten Kommunalwahl in fünf Jahren ins Ziel zu bringen. Kautzsch: „Mit dem Verzicht möchten wir auch ein Zeichen für Fair-Play und unsere Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit in allen kommunalen Ebenen signalisieren.“

Die Kreiswahlleitung hat zur Wahlnachlese eingeladen

Für den 3. November ist seitens der Kreiswahlleitung eine Reflexion der Kommunalwahl – eine sogenannte „Wahlnachlese“ – mit allen Gebietseinheiten des Landkreises Gifhorn schon länger geplant, nennt Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter einen konkreten Termin. „Dieses Gespräch dient vornehmlich dazu, gemeinsam sämtliche Probleme, die im Zuge der Wahlvorbereitung und -durchführung aufgetreten sind, zu erörtern und die Ergebnisse – wozu auch der Umgang mit fehlerhaften Stimmzetteln zählt – im Anschluss gebündelt der Niedersächsischen Landeswahlleitung mitzuteilen. „Gegenüber der Landeswahlleitung wird in diesem Zusammenhang natürlich auch erneut der Umgang mit den fehlerhaften Stimmzetteln thematisiert und darauf gedrungen werden, dass es hier künftig andere Lösungsmöglichkeiten geben wird“, so Dr. Walter weiter. Forderungen der Gebietseinheiten seien im Zusammenhang mit diesen Vorfällen bisher nicht an die Kreiswahlleitung herangetragen worden.

Von Thorsten Behrens