Sassenburg

Eine Skateranlage für die Jugend in der Sassenburg? Der Wunsch könnte bald Realität werden. Wenn auch in etwas anderer Form, als von der BIG als Antragssteller im Familien-, Kultur- und Sportausschuss der Gemeinde vorgesehen. Weitere Themen während der jüngsten Sitzung des Gremiums waren die Gründung einer Jugendsportgemeinschaft in der Gemeinde sowie umfangreiche Zuschussanträge des Fördervereins Großes Moor/Moormuseum um Detlef Junge, erklärte Fachbereichsleiter Dirk Behrens auf AZ-Anfrage.

Claudia Böer von der BIG stellte im Ausschuss die Idee vor, eine mobile Skateranlage für die Sassenburg anzuschaffen. Grundsätzlich zeigten sich die Ausschussmitglieder interessiert. Für eine mobile Anlage aber sahen vor allem Fachbereichsleiter Behrens sowie Jugendpflegerin Claudia Standtke einen zu hohen – und damit teuren – Betreuungsbedarf. Favorisiert wurde ein fester Standort – und der könnte möglicherweise im Bereich der IGS liegen.

In die Detailplanung sollen Kinder und Jugendliche einbezogen werden

Um das Projekt anzuschieben, fasste der Ausschuss die Empfehlung an den Rat, die beantragten 15 000 Euro in den Haushalt aufzunehmen. Die BIG betonte, dass diese Summe ihrer Meinung nach sehr wahrscheinlich aber für die Umsetzung nicht reichen dürfte. Laut Behrens sollen weitere Details zur Gestaltung der Skateranlage mit den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde geklärt werden.

Für den Förderverein Großes Moor/Moormuseum stehen bereits 4000 Euro im aktuellen Haushalt für den Kauf von Maschinen bereit. Weitere 7900 Euro hätte der Verein gerne von der Gemeinde – als Kofinanzierung für eine Förderung über das ZILE-Programm. 55 000 Euro sollen da fließen, um das Moormuseum in Neudorf-Platendorf weiter auszubauen. Der Ausschuss stimmte dem Antrag zu – jetzt muss noch der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 18. März abschließend beraten und entscheiden.

Das Moormuseum möchte seine Fläche vergrößern

Ein weiterer Antrag des Vereins dagegen wurde vorerst auf Eis gelegt. Darin ging es darum, weitere Flächen für das Moormuseum zu kaufen. Laut Fachbereichsleiter Dirk Behrens von der Gemeindeverwaltung seien zu diesem Thema aber noch zu viele Fragen ungeklärt, beispielsweise, wer als Rechtsnachfolger für die Flächen zuständig sein soll, wenn sich der Verein irgendwann einmal auflösen sollte.

20 000 Euro sollen für Übungsleiterpauschalen im Sport fließen

Einige Fragen sind wohl auch noch offen zur Gründung einer Jugendsportgemeinschaft für alle Ortschaften in der Sassenburg. Diese Organisation soll künftig die Übungsleiter der Vereine verwalten und auch die von der Gemeinde gezahlten Übungsleiterpauschalen abrechnen. Diese Pauschale betrug nach bisherigem Vorschlag 15 000 Euro und wurde auf Basis der von den Vereinen an den Kreissportbund gemeldeten Stunden verteilt. Der Bitte, diesen Betrag auf 20 000 Euro aufzustocken, kam der Familien-, Kultur- und Sportausschuss in seiner Empfehlung zwar nach, doch vor dem Gemeinderat soll sich der Finanzausschuss noch einmal mit dem Thema befassen, da es bisher keine konkreten Anträge für die Mittel von der Jugendsportgemeinschaft gibt. Die Empfehlung wurde mit vier Ja- und drei Nein-Stimmen beschlossen.

Von Thorsten Behrens