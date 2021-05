Ewald Kamphenkel schenkt Kita und Haus Triangel je 1000 Euro – einfach so

Triangel

Was für eine Überraschung für das Haus Triangel und den örtlichen Awo-Kindergarten: Aus heiterem Himmel gab es jetzt einen kleinen Geldregen für die beiden Einrichtungen. Zu verdanken ist das dem Triangeler Ewald Kamphenkel. Der 73-Jährige wollte „einfach so“ anderen eine Freunde bereiten.

Und da Kamphenkel sich seinem Wohnort, in dem der aus Calberlah stammende 73-Jährige seit 1981 lebt, besonders verbunden fühlt, fiel die Wahl auf die beiden örtlichen Einrichtungen. „Er hat schon öfter mal dem DRK was gespendet“, weiß Beate Morgenstern-Ostlender, Fachbereichsleiterin von Haus Triangel und gleichzeitig Ortsbürgermeisterin. Spenden gingen auch schon an die SOS-Kinderdörfer und die Leukämiestiftung, ergänzt Kamphenkel.

Auf der Bank bringt das Geld keine Zinsen

Der jetzt gespendete Betrag stammt sozusagen aus der Reisekasse des Triangelers. „Es waren für 2020 ein paar Reisen geplant. Die waren zwar schon bezahlt, konnten aber wegen Corona nicht stattfinden. Das Geld gab es zurück. Ich habe gedacht, ich bekomme eine gute Rente und was soll das Geld auf der Bank, wo es auch keine Zinsen bringt. Also wollte ich es spenden.“ Seine Wahl fiel also auf die beiden Einrichtungen.

Und dort kommt das Geld zur rechten Zeit. „Unsere Jungs wünschen sich schon länger Fußballtore für draußen. Jetzt können wir die endlich bestellen“, freut sich Natascha Schur, Leiterin des Awo-Kindergartens. Außerdem gibt es in dem Kindergarten zwei Mitarbeiterinnen, die eine Fortbildung in Sachen Hengstenberg durchlaufen haben. Bei der Hengstenberg-Pädagogik kommen Spielmaterialien zum Einsatz wie Wackelbretter, Pikler Dreiecke, Leitern, Matten, Kippelhölzer und Hocker meist aus Holz, die dabei helfen, den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern zu unterstützen. Solches Material soll gekauft werden. „Das ist gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo viele Kinder vermehrt vor dem Fernseher oder am Computer sitzen, wichtig“, so Natascha Schur. Damit alle 102 Kinder aus den fünf Gruppen des Kindergartens – zwei Krippen und drei Kindergartengruppen – von dem Material profitieren können, soll es im Flur der Einrichtung aufgebaut werden. Von den Kindern gab es als Dank eine kleine Bastelei für den Spender.

Auch von den 101 Bewohnerinnen und Bewohnern von Haus Triangel gab es ein selbst gemachtes Dankeschön – einen Gartenstecker in Form eines Vogel, gebaut von der Tagesförderung. Im Haus Triangel wird gerade das Gelände am Teich im Park, der auf der Rückseite der Einrichtung liegt, hübsch gemacht. Ein Zaun wird unter anderem gebaut. „Wegen Corona wird der Park jetzt noch mehr von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt. Da wollten wir am Teich eine robuste Holzsitzgarnitur aufstellen, damit sie dort gemütlich verweilen können“, sagt Beate Morgenstern-Ostlender. Gefunden habe man passende Stücke bei einem regionalen Betrieb aus der Gemeinde Groß Oesingen.

Von Thorsten Behrens