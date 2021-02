Stüde

Auswärts essen gehen ist in Corona-Zeiten unmöglich. Oder doch nicht? Das Restaurant am Bernsteinsee hat einen Weg gefunden, wie zuhause die Küche kalt und das Geschirr sauber bleibt, und einen Trend aufgegriffen, der seit dem Herbst immer mehr Anhänger findet: Wohnmobil-Dinner. Rudolf und Elisabeth Richert finden das toll. Sie gehören mit zu den ersten, die in ihrem rollenden Zuhause das Gläschen Sekt genießen und den Blick direkt auf den See, der in der Sonne funkelt.

„Wir kennen das Prinzip schon von unseren Kindern aus der Rintelner Ecke“, berichtet Elisabeth Richert. Und den Bernsteinsee kennen die Gifhorner auch. „Voriges Wochenende waren wir erst zu einem Spaziergang hier.“ Da sie außerdem auch die Küche am Bernsteinsee schätzen und gerne und viel mit ihrem Wohnmobil unterwegs sind, buchten sie ohne langes Zögern gleich fürs erste Wochenende das Dinner, das bei ihnen allerdings ein Lunch ist.

Zur Galerie Der Bernsteinsee funkelt in der Sonne, Elisabeth und Rudolf Richert haben einen Logenplatz für ihren Restaurantbesuch. Mit ihrem rollenden Zuhause stehen sie auf der Strandterrasse am Bernsteinsee und genießen das Wohnmobil-Dinner.

Christoph Neumann und Fabian Schröter servieren Gang für Gang in einer großen Thermobox

Gastro-Leiter Christoph Neumann und Küchenchef Fabian Schröter kommen mit einer großen gelben Box ans Wohnmobil. Die stellen sie auf einem Tisch vor der Tür ab und reichen die Vorspeisen und Getränke nach drinnen. „Das sieht ja gut aus“, stellt Rudolf Richert fest. Ein Drei-Gänge-Menü plus Brotkörbchen vorne weg, Gruß aus der Küche und Abschieds-Praline gibt es. Während Richerts sich die Tartartörtchen schmecken lassen, marschieren Neumann und Schröter mit der Box voll dreckigem Geschirr zurück in die Küche.

„Fürs erste Wochenende haben wir gleich 15 Anmeldungen“, freut sich Petra Leushake von der Bernsteinsee-Geschäftsführung über den „guten Auftakt, wenn man bedenkt, dass manche Wohnmobile noch im Winterschlaf und gar nicht angemeldet sind. Aber die Leute sind neugierig.“ Aus Uelzen, Celle und dem Landkreis Gifhorn kamen die Wohnmobilisten. „Bislang sind wir außer dem Gutshof in Nordsteimke ja auch die einzigen in der Region, die das anbieten“, sagt Neumann.

Ein Ortswechsel mit echtem Restaurant-Feeling

Den besonderen Charme des Wohnmobil-Dinners sieht Petra Leushake darin, dass anders als beim Liefer- oder Abholservice ein Ortswechsel dabei ist „und Restaurant-Feeling aufkommt“. Denn natürlich gibt’s Geschirr vom Haus, Gläser, Besteck, sogar eine Kerze. Auch das unterscheidet das Wohnmobil-Dinner vom Liefer- und Abholservice: „Es entsteht kein Müll. Das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun“, findet sie.

Petra Leushake und Christoph Neumann sind sich einig: „Das Thema Wohnmobil wird auch nach Corona aktuell bleiben.“ Von daher können die beiden sich gut vorstellen, nach der Pandemie zumindest in den Wintermonaten, wenn die Strandterrasse nicht für Veranstaltungen benötigt wird, weiter Wohnmobil-Dinner anzubieten. „Das spricht sich ja hoffentlich auch in der Wohnmobil-Szene rum“, sagt Neumann, der sich besonders darüber freut, dass einer der ersten Besucher gleich ganz begeistert bei Facebook vom Dinner am Bernsteinsee geschwärmt hat. „Jetzt machen wir jedenfalls erstmal mit diesem Angebot weiter, bis Corona vorbei ist.“

Ein Tipp vom Gastro-Chef zum Schluss: Gegen 16 Uhr ist es zurzeit am schönsten

Wenn Richerts nach dem Dessert auch die Farewell-Knusperpraline in Empfang genommen haben, sind ungefähr zwei Stunden seit ihrer Ankunft verstrichen. „Das ist die Zeit, die jedes Wohnmobil hier stehen darf“, sagt Petra Leushake. Übernachten geht nicht. Aber einen Tipp hat Neumann: „Am schönsten ist es zurzeit so gegen 16 Uhr hier, dann beginnt allmählich der Sonnenuntergang.“

Lesen Sie auch:

Von Christina Rudert