Erweiterung des Segelflugplatzes noch nicht durch

Stüde

In der Sassenburg geht derzeit das Gerücht um, die vom Aeroclub beantragte Erweiterung des Segelflugplatzes sei bereits genehmigt. Jens-Thilo Schulze von der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel winkt auf AZ-Nachfrage am Freitag ab: „Nein, eine Genehmigung wurde noch nicht erteilt.“

Auswertung des Ministeriums liegt vor

Der Aeroclub Wolfsburg möchte für seinen Segelflugplatz in Stüde eine Zulassung für Motorflugzeuge. Als Entscheidungsgrundlage wurde unter anderem ein schalltechnisches Gutachten gefordert. Die Auswertung durch das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist erfolgt, sie liegt derzeit der Gemeinde Sassenburg und der Landesbehörde vor. Eine Entscheidung über den Antrag zur Flugplatz-Erweiterung soll zeitnah getroffen werden, aber: „Aufgrund noch ausstehender Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange kann noch keine Entscheidung mitgeteilt werden“, heißt es von der Landesbehörde.

21 Einzeleinwendungen und über 200 Unterschriften

Sei die Entscheidung getroffen, werde der Aeroclub informiert. Gleichzeitig lege die Gemeinde Sassenburg die Unterlagen öffentlich zur Einsicht aus. Die Betroffenen – es gab 21 Einzeleinwendungen sowie eine Liste mit mehr als 200 Unterschriften gegen die Erweiterung –, denen gegenüber der Bescheid durch öffentliche Bekanntmachung und Auslegung als zugestellt gilt, können innerhalb eines Monats nach dem Ende der Auslegungsfrist Klage erheben. Die Bestandskraft (Rechtskraft) tritt ein, wenn keine Klage erhoben wird.

Von Thorsten Behrens