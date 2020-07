Westerbeck

Es war der Abschied vom „ungewöhnlichsten Abi-Jahrgang aller Zeiten“, wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagte. Denn die letzten Monate des 13. Jahrgangs an der IGS Sassenburg waren vor allem von der Corona-Pandemie geprägt. Auch bei der Entlassungsfeier in der Sporthalle war das sichtbar.

„Mit Abstand die Besten“ lautete das Motto des Jahrgangs – und Abstand halten war auch bei der Entlassung angesagt. Statt dicht an dicht auf Stühlen saßen die Abiturienten und ihre Familien auf Matten, die in der Sporthalle weit verteilt waren. „Zum Abschluss gibt es ein Picknick in der Sporthalle“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Leona Kötke. 79 Schüler waren zu den Prüfungen angetreten, 72 haben sie bestanden. Sechs Schüler erhalten den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Ein Schüler hat das Abitur gesundheitsbedingt noch nicht abgeschlossen. Von den 79 Schülern waren im Sommer 2011 46 in der fünften Klasse der IGS eingeschult worden. Die Durchschnittsnote des Jahrgangs beträgt 2,74, das beste Abitur legte Jahrgangssprecher Elischa Röhl mit einem Durchschnitt von 1,3 ab.

Minister Heil mit besonderer Beziehung zur IGS

Zu Gast bei der Abi-Entlassung war auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD), der am Donnerstag eine Rundreise durch den Landkreis Gifhorn machte. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Rüstzeug mitbekommen haben. Nicht nur fachlich, sondern auch im sozialen Bereich“, sagte Heil in Richtung der Abiturienten. Auch mit Blick auf die erschwerten Prüfungsbedingungen durch die Corona-Pandemie könne der Jahrgang stolz auf das Geleistete sein. Corona zeige, was in der Gesellschaft gut laufe und was schlecht. „Ich hoffe, dass Sie dazu beitragen, das Gute zu behalten und das Schlechte zu verbessern“, sagte Heil, der sich besonders freute an der Sassenburger IGS zu Gast zu sein. Denn die Frau von Schulleiter Rolf-Dieter Maskus war einst Heils Sportlehrerin.

Corona-Auswirkungen auf den letzten Metern

Mit dem Verbessern hat der Jahrgang schon während seiner Schulzeit angefangen. Etwa indem er die Initiative ergriff, dass die IGS zur Umweltschule wird. „Der Großteil unserer Oberstufenzeit war nicht von der Pandemie bestimmt“, blickte Jahrgangssprecher Elischa Röhl zurück– und doch schlug diese am Ende mit voller Kraft zu. Kein Abi-Ball, keine Abi-Fahrt und auch keine Motto-Woche – die Schüler mussten auf viel verzichten. Aber sie haben das Abitur. Trotz Corona und trotz vieler Widrigkeiten bei der Prüfungsvorbereitung. „Optimal war das nicht. Die letzten Meter zum Abi waren mehr als sportlich“, sagte Sekundarstufen-II-Leiter Björn Piefke.

Wegen der Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren war die IGS Sassenburg laut Piefke in diesem Jahr die einzige allgemeinbildende Schule im Kreis Gifhorn, die einen Abi-Jahrgang verabschiedet hat. Jetzt stehen die Schüler in einer wirtschaftlich angespannten Zeit vor dem Start ins Berufsleben. Doch darauf sind sie vorbereitet. „Wir entlassen euch mit einem guten Gefühl in den nächsten Lebensabschnitt“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Leona Kötke.

