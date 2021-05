Für Menschen kann ein Lockdown recht erholsam sein. Vor allem wenn sie Bischoff heißen und so Ferien von ihrem Hühnerfreund Müller und dessen handwerklichen Hirngespinsten bekommen. Da fragt man sich, ob es nicht angebracht wäre, von Zeit zu Zeit mal einen Lockdown zu verhängen. Nicht bundesweit, nicht für alle, nicht wegen Corona, sondern sehr lokal, für einen und einfach bloß so. Sprich: nur für Müller.

Allerdings hätte Müller dann viel Zeit zum Nachdenken. Wer mal einen Blick in seinen Garten erhaschen konnte – genauer gesagt: in das, was zeitweise davon übrig war – weiß, dass längeres Ausbrüten von Ideen nicht zwangsläufig zu einem besseren Ergebnis führt. Vor allem nicht, wenn Müller seinen Kumpel Bischoff in zuvor auf Tiktok recherchierte Geheimfunktionen von Stichsäge, Akkuschrauber und Spaten einweiht, die bisher selbst dem Hersteller eben jener Werkzeuge aus gutem Grund verborgen waren. Was der arme Kerl da schon alles handwerklich ausbaden durfte und nach solch einem individuellen Lockdown wohl an technischen Finessen erdulden müsste, treibt sogar gestandenen TÜV-Testern den Angstschweiß auf die Stirn.

Wer erleben möchte, wie Bischoffs Leidensfähigkeit gar nichts anderes übrig bleibt, als mit Müllers Kreativität Schritt zu halten, sollte mal bei der Vox-Doku-Soap „Ab ins Beet!“ reinschauen. Neue Folgen mit den beiden gibt es zwar erst 2022. Aber die alten Episoden – teils abrufbar auf tvnow.de – oder kurze Clips, zu finden auf vox.de, lohnen sich mindestens genauso.