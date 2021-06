Eine Waldkita in Stüde: Ziel ist nach wie vor Eröffnung zum neuen Kindergartenjahr

Grundsätzlich ist die Lage bei der Kleinkindbetreuung in der Sassenburg zum Sommer als befriedigend zu bewerten, sagt Fachbereichsleiter Dirk Behrens. Alle neu angemeldeten Krippenkinder (ein bis zwei Jahre) werden einen Platz zum Sommer bekommen. „Wir haben noch einige Plätze frei, werden allerdings auch noch einzelne Kinder aufnehmen müssen, die im ersten Halbjahr 2022 einen Platz benötigen. Außerdem kann es noch Zuzüge geben.“

Bei den Kindergartenkindern, also den Dreijährigen bis zum Schulbeginn, ist die Lage ähnlich. Es gibt freie Plätze in Dannenbüttel und Triangel. Auch dort muss damit gerechnet werden, dass im Laufe der Kindergartenjahres noch einzelne Kind hinzukommen. Dagegen fehlen zwei Plätze in Grußendorf und drei in Westerbeck. Sollte sich nicht noch eine Möglichkeit ergeben, dass die Kinder in der Einrichtung einen Platz bekommen, könnten die Eltern bei dringendem Bedarf auch einen Platz in Dannenbüttel oder Triangel bekommen.

Hinsichtlich Schulkindbetreuung/Hort können zurzeit in Grußendorf alle Kinder einen Platz bekommen und in Neudorf-Platendorf sechs Kinder nicht aufgenommen werden. Dagegen sind fünf Plätze in Westerbeck frei. „Allerdings können nicht ohne weiteres Kinder aus Triangel oder Neudorf-Platendorf an die Westerbecker Grundschule im bunten Dreieck wechseln. Es wird daher gehofft, dass noch Plätze frei werden oder sich eine andere Betreuungsmöglichkeit ergibt. In Neudorf-Platendorf eine gesonderte Gruppe zu eröffnen ist finanziell nicht tragbar und auch pädagogisch nicht sinnvoll. Vor allem aber dürfte es für weitere Gruppen zurzeit auch kein Fachpersonal geben“, ergänzt Behrens.