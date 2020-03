Ein neues Schmuckstück für das Zweiradmuseum

Grußendorf

Ein Rabeneick-Fahrrad mit Lutz M58 Hilfsmotor ist seit neustem im ET-Zweiradmuseum in Grußendorf zu bestaunen. Die Zweirad-Rarität aus dem Jahr 1953 mit dem Braunschweiger Motor stand lange Zeit vergessen im Keller von Joachim Paetz in Berlin. Gemeinsam mit seinem Freund Uli Fleitmann aus Lüchow-Dannenberg hat er die Rarität wieder zum Leben erweckt und nun dem Museum gespendet.

Ein Unikat mit Besonderheiten

„Uns war klar, dass wir es nicht bei E-Bay verkaufen, sondern dass es in ein Museum gehört“, so Fleitmann. Das Unikat hat einige Besonderheiten vorzuweisen wie einen verlängerten Lenker auf der rechten Seite und einem Benzinhahn, der mit einem Schieber statt des üblichen Drehriegels versehen ist. Fleitmann ist mit dem VW Bus die rund 60 Kilometer aus Lüchow-Dannenberg gekommen, um das Fahrrad zu übergeben. Gemeinsam mit seiner Schwester Gisa und Schwager Julius Werner Frank besuchte er bei dieser Gelegenheit das Zweiradmuseum von Egon und Tobias Tantius. Dabei entdeckte Fleitmann viele Mopeds aus seiner Jugendzeit wieder, darunter auch Modelle von Victoria. Das weckte alte Erinnerungen: „Die Vicky I und die Nachfolgemodelle durfte ich als 16-Jähriger in Altdorf bei Nürnberg übers Wochenende immer zur Probe fahren.“

Herrlich gebraucht

Wie es bei Familie Tantius Tradition ist, trug Fleitmann bei der Gelegenheit seine Spende eigenhändig in die Ausstellung ein. „Es sieht so herrlich gebraucht aus. Und deshalb passt es so gut in unsere Sammlung“, meint Tobias Tantius. Einen Platz hat das Fahrrad bereits neben einem Lutz P53 Moped gefunden. Auch wenn er sein Rabeneick-Fahrrad in Grußendorf lässt, verließ Fleitmann mit einem Lächeln das Museum und meinte: „Der Besuch hier hat mein Herz erwärmt.“

