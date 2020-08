„Ein Lebenstraum“: In Triangel entsteht eine Event-Halle mit Kochschule

Triangel

„Das wird eine ganz coole Geschichte.“ Noch existiert seine Eventhalle mit Kochschule nur auf den Plänen, doch Silvio Giesecke sieht seinen „ Lebenstraum“ schon ganz klar vor Augen. In Triangel möchte der bisher als Catering-Profi in Gifhorn bekannte gelernte Koch ein Stück Gastronomie-Geschichte neu schreiben. 1,5 Millionen Euro nimmt er dafür in Hand. Die Lage des Grundstücks könnte nach seinem Dafürhalten nicht besser sein – das Grundstück befindet sich zwischen Hadi und Penny. Dort war einmal der Bau eines Ärztehauses geplant. Das Okay der Gemeinde hat er in der Tasche, nun fehlt nur noch die Genehmigung des Bauantrages seitens des Landkreises. Seit Februar liegt der Antrag dort schon. Giesecke kann es kaum abwarten, damit er endlich loslegen kann. Den Namen seines Projekts verrät er schon: „Zeitwerk“.

Später soll auch noch ein kleines Hotel hinzukommen

Das ist der Plan: Die Eventhalle wird 593 Quadratmeter groß sein. Sie unterteilt sich in den Bereich für eine Zentralküche, in der auch die Schulverpflegung sowie der Party-Service Platz finden wird. Im anderen Teil der Eventhalle gibt es eine Showküche mit 100 bis 120 Sitzplätzen. Dieser Bereich wird auch in kleinere Einheiten teilbar sein. Im Außenbereich entstehen Garten, Terrasse und ein Spielplatz. Damit nicht genug: So in „drei bis vier Jahren planen wir noch ein kleines Hotel“, kündigt Giesecke an. Mit „wir“ meint er die gesamte Familie. Mit im Boot sind nämlich Ehefrau Anke, gelernte Hotel- und Restaurantfachfrau, sowie Sohn Noah (21). Ob irgendwann mal Sohn Elias (15) einsteigt, steht noch in den Sternen. Die Familie ist in der Sassenburg verwurzelt. Für Giesecke war es deshalb „eine Herzensangelegenheit“, Triangel als Standort auszuwählen. „Die Sassenburg hat viel Potenzial“, findet er. Bislang hat sich seine Firma in Gifhorn als Betreiber des IAV-Betriebsrestaurants sowie beim Catering für mehrere Schulen einen Namen gemacht.

Beim Design setzt Giesecke auf Industrie-Look

Hervorstechen soll das Projekt in Triangel nicht nur durch das Konzept, sondern auch optisch. „Das wird Berliner Stil, Industrie-Look mit großen Lampen, kleinen Tischen und unterschiedlich farbigen Stühlen.“ Kein starres A-la-carte-Konzept hat sich Giesecke verordnet. Es gibt Themenabend und Brunch. Dabei setzt er auf regionale Produkte. „Anders“ möchte er sein. Etwa auch Hochzeiten im Garten anbieten, in der Showküche Kochkurse veranstalten. „Spaß sollen alle haben. Wenn ich mit Kindern morgens ihr eigenes Essen kochen könnte – natürlich kostenlos –, dann wäre das für mich der größte Spaß. Ich werde mit der Halle meinen Traum leben.“

Wie geht es nun weiter? Warten muss die Familie auf die Genehmigung des Landkreises. Giesecke hofft, im Februar oder März nächsten Jahres loslegen zu können und dann vielleicht im Herbst den Betrieb aufzunehmen. Dann will er „seinen Traum leben – eine coole Geschichte wird das“.

Von Andrea Posselt