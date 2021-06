Edeka-Markt in Westerbeck: Zum Monatswechsel gibt es einen neuen Inhaber

Westerbeck

Daniel Peter heißt der neue Inhaber des Edeka-Marktes in Westerbeck. Er übernimmt das Geschäft zum 1. Juli von Thomas Gewecke – der 57-Jährige wird sich nach fast 40-jähriger Tätigkeit im Lebensmitteleinzelhandel in den Ruhestand verabschieden. Gewecke freut sich darauf, dann mehr Zeit zum Beispiel für sportliche Aktivitäten zu haben. Die Entscheidung sei gefallen, da der Mietvertrag auslaufe. „Und eine Verlängerung um weitere zehn Jahre kommt für mich nicht in Frage.“

Der neue Inhaber Daniel Peter ist im Ort nicht unbekannt. Der 33-jährige gelernte Kaufmann im Einzelhandel und passionierte Züchter von Zwerghühnern ist derzeit Leiter des Marktes. Der gebürtige Dannenbütteler – auch Gewecke ist übrigens gebürtiger Dannenbütteler – hat 2012 seine Ausbildung in dem Markt begonnen und sich hoch gearbeitet. Er wird auch die insgesamt 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktes übernehmen. Und er übernimmt auch den Schäfer-Backshop im Eingangsbereich – der dann künftig Backshop Peter heißen wird.

2022 steht die nächste Modernisierung an

2003 hatte der gelernte Kaufmann im Einzelhandel Thomas Gewecke den Edeka-Markt aufgebaut. Nur fünf Jahre später folgte eine Erweiterung um 400 auf aktuell 1400 Quadratmeter, auf denen mehr als 16 000 Artikel angeboten werden – Tendenz steigend. 2005 kam der 400 Quadratmeter große Getränkemarkt dazu, den Daniel Peter ebenfalls übernehmen wird. Damit nicht genug steht für 2022 bereits die nächste Modernisierung und ein kompletter Umbau an. Schwerpunkt der Maßnahme wird die Kühlung sein.

Zur Übergabe wird der Markt am Mittwoch, 30. Juni, um 13 Uhr geschlossen, informiert Thomas Gewecke: „Dann führen wir die Inventur zur Übergabe durch.“ Die Übergabe selbst wird eher im Stillen erfolgen. „Nicht zuletzt wegen Corona. Da geht vieles nicht“, sagt Daniel Peter. Aber ganz unter den Tisch fallen lassen will er das Ereignis natürlich auch nicht. „Wir holen das nach, wenn wir 2022 den Umbau abgeschlossen haben. Dann wird in eins gefeiert.“

Von Thorsten Behrens