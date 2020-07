Stüde

Die Corona-Pandemie hat vielem eine Auszeit aufgezwungen, nicht jedoch dem Straßenbau in Stüde. Der sei in der Waldstraße und Im Hägen sehr gut vorangekommen, sagte Ortsbürgermeister André Bischoff: „Wir liegen voll im Zeitplan.“ Gemeindebürgermeister Volker Arms ergänzte, dass man mit dem Neubau des Eichenkamps – ebenfalls gefördert aus der Dorferneuerung – in der 29. oder 30. Kalenderwoche beginne. Zunächst im Teilstück zwischen Waldstraße und Alter Schulstraße, dann weiter bis zur Sassenburgstraße.

Es gibt Zuschüsse: 500 000 Euro sind für die Erweiterung des Stüder Bürgerhauses bewilligt. Quelle: Ron Niebuhr

Gesichert sei inzwischen auch, dass die Erweiterung des Bürgerhauses gefördert wird. 500 000 Euro seien zu erwarten, sagte Arms. Weitere Anträge auf Fördermittel habe man gestellt. Kritik am Neubau von Waldstraße und Im Hägen wies Ortsbürgermeister Bischoff derweil zurück: „Wir stecken noch mittendrin“, bat er die Stüder abzuwarten, „bis alles fertig und abgenommen ist.“ Zudem appellierte er an die Anwohner, nicht über den Feuerwehrplatz zu fahren, um die Baustelle zu umgehen. „Wir wollen nicht, dass er leidet“, sagte Bischoff. Lieferverkehr sei davon ausgenommen.

Weitere Projekte der Dorferneuerung

Im Zuge der Dorferneuerung rückt die Neugestaltung des Friedhofes nun an die Spitze vor, da andere Projekte wie der Bau von Gehwegen an der Sassenburgstraße und als Lückenschluss zum Bernsteinsee als nicht förderfähig eingestuft wurden. „Mit ganz viel Fleiß schaffen wir es vielleicht, den Antrag noch 2020 zu stellen“, hoffte Bischoff auf Umsetzung ab 2021.

Erste Gespräche hat die Gemeindeverwaltung mit der Barwedeler Waldkita geführt. „Die Betreiber möchten auch bei uns eine Gruppe für 15 Kinder einrichten“, sagte Arms. Bevorzugt in Stüde. Man sei bereits auf Eigentümer möglicher Waldgrundstücke zugegangen. Der Ortsrat begrüßte das Vorhaben ausdrücklich. Sobald der Kita-Neubau in Dannenbüttel in Betrieb geht, stünden in der Gemeinde übrigens genug Betreuungsplätze zur Verfügung, sagte Arms. Also voraussichtlich ab November.

Der Grünstreifen entlang der Kreisstraße zwischen Grußendorf und Stüde sei in einen Blühstreifen umgewandelt worden, berichtete Bischoff. Die Spielzeugbox für den Spielplatz sei angeschafft, aber wegen der Corona-Pause noch nicht offiziell an die Mutter-Kind-Gruppe übergeben worden. Und auf den Vorgartenwettbewerb habe man – ebenfalls wegen der Pandemie – verzichtet. „Wir verschieben ihn auf 2021“, erklärte der Ortsbürgermeister.

Der Ortsrat verständigte sich darauf, das Hügelbeet auf dem Dorfplatz abzutragen und den „noch dahinter verborgenen Schandfleck“ zu entfernen. Wie sich der Bereich neu gestalten lässt, soll ein Ortstermin klären. Saniert werden soll auch das wohl von einer Flechte befallene Ehrenmal auf dem Friedhof. „Wenn wir da selbst mit einem Hochdruckreiniger rangehen, richten wir wohl nur noch mehr Schaden an“, sagte Bischoff.

Ablehnung der BIG-Anträge

Drei Anträge der BIG fanden keine Mehrheit im Ortsrat. So möchten die Stüder mehrheitlich nicht auf ihren Ortsrat verzichten. Einstimmig sprach sich der Ortsrat gegen Baumpflanzungen im großen Stil aus: „12 000 Bäume fordert die BIG“, sagte Bischoff. Das seien bei 300 Euro pro Baum locker 3,6 Millionen Euro. „Sonst streitet die BIG mit uns gern mal über 100 Euro. Jetzt soll Millionen ausgegeben werden. Wie passt das zusammen?“, wunderte sich der Ortsbürgermeister. Zudem wollen die Stüder selbst entscheiden, ob und wie viele Bäume sie pflanzen. Bei der Laubentsorgung will man sich auch nichts vorschreiben lassen: „Wenn wir im Dorf Bedarf sehen, machen wir das so, wie wir es wollen“, erteilte Bischoff dem Antrag eine klare Absage.

Martin Jendrichowski ( CDU) ist aus dem Ortsrat offiziell verabschiedet worden. „Es waren schöne Jahre ehrlicher Zusammenarbeit“, sagte er. Die ehemaligen Ortsratskollegen sahen es genauso.

