Diese Konfirmation wird den Sassenburgern lange im Gedächtnis bleiben

Westerbeck

Die Corona-Pandemie machte in diesem Jahr bei vielem einen Strich durch Rechnung. Zunächst auch bei den Konfirmationen, die im April und Mai ausfallen mussten. So auch in der Sassenburger Kirchengemeinde Zum Guten Hirten. Dort und andernorts im Landkreis holte man das feierliche Bekenntnis zum christlichen Glauben gestern nach.

Ursprünglich sollte die Konfirmation der Jugendlichen aus Dannenbüttel, Grußendorf, Stüde und Westerbeck am letzten Sonntag im April gefeiert werden – wie üblich in der Neudorf-Platendorfer Thomaskirche. „Bedingt durch die Pandemie konnte diese Veranstaltung so natürlich nicht stattfinden“, sagte Jörn Milkereit. Der Vater eines Konfirmanden entwickelte zusammen mit Anika Behn die Idee, den Festgottesdienst am vom Kirchenvorstand dann vorgesehenen 20. September unter freiem Himmel zu feiern.

Kirchenvorstand und Pastor waren über die Initiative der Eltern sehr erfreut

Wegen der coronabedingt geltenden Abstands- und Hygieneregeln hätte man beim Gottesdienst sonst nur eine sehr eng begrenzte Teilnehmerzahl zulassen können. Milkereit und Behn weihten Yvonne Krügel in ihre Idee ein. Man verständigte sich darauf, die Planung und Organisation des Gottesdienstes zu übernehmen – und vor allem auch das erforderliche Hygienekonzept zu erstellen. Kirchenvorstand und Pastor waren über die Initiative und das Engagement des Eltern-Trios sehr erfreut. „Und auch von den übrigen Eltern kam nur positives Feedback“, berichtete Milkereit.

Das Hygienekonzept sah unter anderem vor, dass im Schönen Winkel lediglich die Konfirmanden und jeweils acht ihrer Familienmitglieder in den vorderen mit Sitzplätzen ausgestatteten Bereich kamen, dazu natürlich Pastor Dr. Hans-Günther Waubke, seine Tochter Charlotte als Sängerin und Musikerin sowie Mitglieder des Kirchenvorstandes – alles in allem nicht mehr als 160 Menschen. Daher ließ sich die Konfirmation unter Einhaltung der nötigen Abstände nur in zwei Gottesdiensten realisieren. „Alle Familien sitzen zudem jeweils als Gruppen zusammen“, erklärte Milkereit.

Die Anwohner des Schönen Winkels tragen mit zum Gelingen bei

Im Schönen Winkel: Die Anwohner haben mitgeholfen, alles für den Gottesdienst schön zu machen. Quelle: Thorsten Behrens

Besonderer Dank galt den Anwohnern des Schönen Winkels, allen helfenden Eltern, Astrid Remitz für den gespendeten Blumenschmuck, den Mitarbeitern des Bauhofes fürs klar Schiff machen im Schönen Winkel, den Feuerwehren aus Westerbeck und Dannenbüttel für die Verkehrssicherung im Umfeld sowie Lars Vogel für die Lautsprecheranlage. Und selbstverständlich auch Pastor und Kirchenvorstand. Dass sich erstmals eine Konfirmation in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten unter freiem Himmel feiern ließ, zeigte, „wie offen sie für neue Ideen sind“, lobte Milkereit.

Nach zögerlichem Gesang zum Auftakt ermunterte Pastor Waubke alle, kräftig mitzusingen. Draußen sei das trotz der Pandemie erlaubt. „Nutzen Sie die Gelegenheit. So schnell kommt sie gewiss nicht wieder“, rief er. Der Pastor empfand den Gottesdienst, dessen Umsetzung „uns mit Gottes Hilfe gelungen“ war, als außergewöhnlich. Oder wie die Konfirmanden es nannten: als „Premium-Gottesdienst“. Genau das hatten die drei Organisatoren für die Jugendlichen auch im Sinn gehabt: „Sie sollen später, wenn sie sich an ihre Konfirmation erinnern, nicht an Corona denken, sondern an einen ganz besonderen Tag unter freiem Himmel im Schönen Winkel“, sagte Milkereit.

Von Ron Niebuhr