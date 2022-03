Die Frage nach Bauland ist groß in der Sassenburg: Wie geht es jetzt weiter?

Sassenburg

Mehr als 700 Familien suchen einer Auflistung der Grünen zufolge aktuell ein Baugrundstück in der Sassenburg. Die derzeitige Verfügbarkeit von Bauland hält da nicht einmal ansatzweise mit. Zudem ist die finanzielle Lage der Gemeinde mehr als angespannt – der Haushalt 2022 konnte nur mit einer Neuverschuldung von 5,3 Millionen Euro erstellt werden. Gleichzeitig schöpfen statt der Gemeinde Investoren die Gewinne aus den Grundstücksverkäufen ab, so die Kritik der BIG.

Genau 702 Familien stehen auf der Liste mit Bauinteressierten in der Sassenburg. Davon stammen 344 Familien aus der Sassenburg – der Löwenanteil mit 151 Familien aus Triangel und Neudorf-Platendorf. So listet es Ratsherr Detlev Junge (Bündnis 90/Grüne) auf. Und er wisse von einigen verkaufsbereiten Grundstückseigentümern. Sein Antrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung: 200.000 Euro zusätzlich in den Haushalt einzuplanen – damit die Gemeinde reagieren könne, wenn ihr Bauland angeboten wird. Derzeit stehen im Haushalt für den Kauf von Bauland 1,46 Millionen Euro – darin enthalten aber auch Flächen beispielsweise für die neue Kita in Triangel. Junges Antrag wurde abgelehnt.

Aktuell sind laut Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski nahezu alle Baugebiete – soweit es um Flächen innerhalb von Bebauungsplänen und um Gebiete für Wohnbebauung geht – erschlossen und überwiegend auch bereits vermarktet, sofern es sich nicht um Privatflächen handelt, auf welche die Gemeinde keinen Zugriff hat. Für 2022 steht die Erschließung und Vermarktung in Neudorf-Platendorf im B-Plangebiet „Mitte II“ mit voraussichtlich zwölf Baugrundstücken an.

Gleiches gilt für die Flächen des B-Plans „Zum Holzplatz“ in Triangel, der zunächst noch Rechtskraft erlangen muss, wobei hier die genaue Zahl der Baugrundstücke noch nicht feststeht. Für die Folgejahre gibt es aktuell noch keine zur Vermarktung anstehenden Baugebiete, denn zugehörige B-Pläne befinden sich erst noch in Vorplanung oder mitten im Aufstellungsverfahren, so Koslowski.

BIG will eine zusätzliche Stelle für Bauland-Vermarktung schaffen

Es fehlen also Flächen, um die Nachfrage nach Bauland zumindest ansatzweise zu befriedigen. Und um Geld durch den Verkauf der Baugrundstücke in die Gemeindekasse zu spülen. Für die BIG gibt es eine Lösung: In der Verwaltung soll eine zusätzliche Stelle geschaffen werden für die Erschließung und Vermarktung von Baugrundstücken durch die Gemeinde statt durch Investoren – damit die Gewinne in der Gemeindekasse bleiben. „Unsere Finanzen sind desolat, da muss dringend etwas auf der Einnahmenseite getan werden“, begründete BIG-Fraktionssprecher Andreas Kautzsch den Antrag in der Ratssitzung.

Lutz Berneis (CDU) gab zu bedenken, dass niemand größere Flächen verkaufen wolle, die von der Gemeinde in Bauland umgewandelt werden könnten – man habe also die benötigten Flächen gar nicht. Christian Degenhardt (SPD) und Helmut Hermann (CDU) dagegen sahen in dem BIG-Antrag einen ersten Schritt, sich sowohl mit der Thematik Schaffung von Einnahmen als auch Schaffung von Bauland zu befassen – auch wenn es noch vieles zu klären gebe.

Der Antrag wurde dennoch abgelehnt – auch nachdem Kautzsch ihn dahingehend abgeändert hatte, dass die Stelle vorerst auf zwei Jahre befristet ausgeschrieben werden sollte.