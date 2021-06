Die Findorff-Schule gratuliert Neudorf-Platendorf zum 225. Geburtstag

Neudorf-Platendorf

Anlässlich des 225. Geburtstages von Neudorf-Platendorf hat die Findorff-Schule gemeinsam mit dem Ortsrat Neudorf-Platendorf einen „Kreativ-Wettbewerb“ veranstaltet. Mitmachen konnten alle, egal ob aus der Findorff-Schule, ob ehemalige Findorff-Kinder, Familien oder Freunde, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Nun gibt es die Gewinnerinnen – und zwar gleich mehrere.

„Wir waren sehr überrascht und ganz begeistert, welche tollen und kreativen Beiträge uns erreicht haben. Und so fiel es uns auch sehr schwer, einen Gewinner-Beitrag zu benennen“, sagt Lehrerin Wiebke Schleiss, die die Aktion organisiert hat. „Es kamen so unterschiedliche und so tolle Ergebnisse, sodass wir kurzerhand beschlossen haben, mehrere Gewinnerinnen mit einem Preis zu belohnen.“

In dem Modell vom Dorf ist sogar Jürgen Christian Findorff zu sehen

Es wurden viele Bilder gemalt, es gibt ein Video mit Ausschnitten aus der Geschichte des Moordorfs und der Vorstellung einiger Wettbewerbsteilnehmer unter dem Titel „Happy Birthday Neudorf-Platendorf!“. Eine Familie hat ein Modell von Neudorf-Platendorf gebaut, auf dem sogar Jürgen Christian Findorff mit dem Boot auf dem Brückgraben fährt. Dann gab es noch ein Mobile, bei dem viele der Platendorfer Vereine und Institutionen mit Bügelperlen dargestellt wurden.

Die Gewinnerinnen sind: Myra Scheller (Klasse 1c) mit einem selbstgeschriebenen Gedicht, Frida und ihre Familie (1b) mit dem Modell von Neudorf-Platendorf, Jette Rockel (1a) mit ihrem gemalten Bild, Marieke Schulz (3a) mit Fotos von den Lämmern, Dalia Ewert (3a) mit einem Film über Platendorf, Neele Barbré (3c) mit einem Bild und Enya Martel (3c) mit einem Film sowie Ronja Clawin (3c) mit einem Mobile aus Bügelperlen, in das verschiedene Vereine mit ihren Wappen eingearbeitet sind.

Die Ergebnisse sind auf der Homepage der Schule ausgestellt

Der Wettbewerb fand in Zusammenarbeit mit dem Ortsrat Neudorf-Platendorf statt, der die Preise für die Kinder gestellt hat. Und nun wurden die Gewinnerinnen von der Ortsbürgermeisterin Astrid Schulz, der Rektorin Andrea Rüther und Lehrerin Wiebke Schleiss, die den Wettbewerb organisiert hat, geehrt. Da zurzeit leider niemand in die Schule kommen kann, um die tollen und bunten Werke der Kinder zu betrachten, gibt es alle Ergebnisse auf der Homepage der Schule zu sehen: www.findorff-schule.de.

Die Kinder und das Team der Findorff-Schule gratulieren Neudorf-Platendorf ganz herzlich zum 225. Geburtstag und sagen es mit ein paar Zeilen aus dem Gedicht, welches Myra für den Wettbewerb geschrieben hat: „Kurz gesagt und knapp, es ist ein tolles Dorf, was ich einfach zu lieb gewonnen hab.“

