Die BIG präsentiert ihren Bürgermeister-Kandidaten für die Sassenburg

Sassenburg

Andreas Kautzsch will Bürgermeister der Sassenburg werden. Der Fraktionsvorsitzende der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) stellte am Mittwoch sich und seine Ziele vor – und präsentierte gleichzeitig jemanden, der als künftiger stellvertretender Fraktionsvorsitzender einen Generationenwechsel vorbereiten könnte: Jens Dürkop.

Auf den Tag genau vier Monate vor der Kommunalwahl am 12. September gab Kautzsch seine Kandidatur unter dem Slogan „Bürgerinteressen besser meistern“ (Hervorhebung der BIG) bekannt. Weil die Gemeinde „einen Gestalter mit Ideen und Visionen, eine authentische Persönlichkeit, keinen aalglatten Politiker oder Verwalter, sondern einen Menschen mit Ecken und Kanten“ brauche, so der 53-Jährige. Er habe in den vergangenen Jahren Mut zur offenen Diskussion bewiesen und sich als erfahrener Projekt- und Krisenmanager bewährt, so Kautzsch. Dass der Bürgermeisterposten für ihn persönlich mit finanziellen Nachteilen verbunden sei, nehme er in Kauf: Für ihn stehe „die Mission für die Zukunft der Gemeinde Sassenburg und das Wohlergehen ihrer Bürger“ im Mittelpunkt.

Kein neues Rathaus, sondern die Erweiterung von Kitas und Schulen

Zwei Überschriften setzt Kautzsch: Statt ein neues Rathaus zu bauen Kitas und Schulen zu erweitern, und eine schlankere Verwaltungsstruktur zu schaffen. „Ich habe nichts gegen ein neues Rathaus, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt, in der jetzigen finanziellen Situation.“ Der Neubau – noch sind die Kosten nicht ermittelt, es gibt Gespräche über ein Raumprogramm – müsse über eine hohe Neuverschuldung und Steuererhöhungen finanziert werden, meint Kautzsch. Ein neues Rathaus habe aber keine Vorteile für die Bürger.

Auch die Struktur im Rathaus will der Fachreferent für Zukunftstechnologien im Bereich der Fahrerassistenzsysteme umkrempeln. „Uns ist bewusst, dass ein Großteil der Mitarbeiter im Rathaus skeptisch oder sogar völlig ablehnend dieser überfälligen Maßnahme begegnen wird“, sagt er, versichert aber: „Wir wollen kein Personal abbauen.“ Nur Prioritäten anders setzen: „Bauplanung und Erschließung sollten wir in der eigenen Hand behalten, damit auch die Gewinne daraus in der Gemeinde bleiben, um die Infrastruktur zu finanzieren.“ Für die Wirtschaftsförderung will er einen eigenen Posten einrichten, der direkt dem Chef unterstellt wird, „um Steuereinnahmen zu generieren“. Und auch den Bereich Digitalisierung mit mehr digitaler Infrastruktur für die Bürger und einer digitalen Transformation des Rathauses will er zur Chefsache erklären.

Verzicht auf Laternen-Plakate und Give-Aways aus Kunststoff

Für den Wahlkampf setzt Kautzsch auf Umweltschutz: „Wir werden komplett auf Plakate an den Laternen verzichten, unsere Flyer sind Co2-neutral auf Recyclingpapier gedruckt, es gibt keine Give-Aways aus Kunststoff.“ Von Haus zu Haus ziehen würde er auch ohne Corona nicht und meint: „Unser bester Wahlkampf ist unsere Arbeit der vergangenen Jahre.“

Mit Jens Dürkop betritt jemand die Bühne, der zwar neu in der Sassenburg, aber kein Neuling in der Kommunalpolitik ist: Von 2011 bis 2016 war er zunächst für die SPD und dann für die Wählergemeinschaft Bürgermeister in Osloß. „Danach bin ich nach Dannenbüttel gezogen.“ Mittlerweile seien die Kinder etwas älter, sodass er jetzt wieder antreten wolle. „Ich habe die Entwicklung in der Sassenburg in dieser Zeit intensiv verfolgt“, so der 34-Jährige, der als kaufmännischer Angestellter bei VW Financial Services tätig ist und nun dazu beitragen will, dass die BIG die Oppositionsbank verlässt.

Von Christina Rudert