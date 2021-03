Triangel

„Ich würde ihn immer wieder heiraten“, sagt Helga Scheffler. Ein schöneres Kompliment kann die 80-Jährige ihrem Mann Helmut (84) nach 60 gemeinsamen Ehejahren wohl kaum machen. Am heutigen Mittwoch feiert das Paar aus Triangel diamantene Hochzeit.

Gefunden haben sich die beiden eher zufällig. Es war 1957. Im Gifhorner Kino lief ein „ziemlich gruseliger Film“, ein Kriegsfilm, wie sich Helga Scheffler erinnert. Und je gruseliger die Szenen wurden, desto näher rutschte Helga an Helmut heran, der im Sessel neben ihr saß. „Es hat sofort gefunkt“, sagt Helga Scheffler – und bis heute gehalten.

Das junge Paar unternahm viele Ausflüge mit dem Motorrad

Helga wohnte damals in Gifhorn, der aus Lodz stammende Helmut Scheffler wohnte schon in Triangel. Die beiden haben vom ersten Tag an viel miteinander unternommen. Helmut besaß ein Motorrad, mit dem sie oft für mehrere Tage zu Verwandten in den Harz oder in den Kreis Celle fuhren. „Unsere Eltern hatten nichts dagegen. Das hat mich schon gewundert“, erinnert sich Helga Scheffler. Aber natürlich gab es für die frisch Verliebten auch bei den Verwandten getrennte Zimmer. „Darauf wurde damals noch geachtet“, sagt die 80-Jährige.

Am 17. März 1961 heirateten die beiden, in den Jahren 1964 und 1965 bauten sie ihr Haus in Triangel, in dem sie noch heute wohnen. „Damals hatte Triangel 376 Einwohner, heute sind es um die 2000“, berichtet Helmut Scheffler, wie sie das Dorf wachsen sahen. „Wir haben ein schönes Leben“, sagt Helga Scheffler. Und das, obwohl sie beide viel gearbeitet haben und von Krankheiten nicht verschont blieben. Beide waren über Jahrzehnte bei Volkswagen in Wolfsburg beschäftigt. Sie fuhr 32 Jahre lang Gabelstapler, er baute Motoren, fuhr Stapler und Schlepper.

Die goldenen Hochzeit wurde drei Tage lang mit Familie, Freunden und Bekannten gefeiert

Mit großer Freude blickt das Jubelpaar auf die goldene Hochzeit vor zehn Jahren zurück. „Da war richtig was los“, erzählt Helga Scheffler. Damals feierten sie drei Tage lang mit Familie, Freunden und Bekannten. Das geht zum 60-jährigen Ehejubiläum nicht. „Das ist schon schade“, sagt die 80-Jährige. Aber ein schöner Tag wird es dennoch werden – da ist sich das Paar sicher.

An erster Stelle steht für Helga und Helmut Scheffler die Familie mit zwei Kindern, drei Enkeln und vier Urenkeln, die zum großen Teil ebenfalls in Triangel wohnen. „Es ist schön, die Kinder aufwachsen zu sehen“, sagt der 84-Jährige. Besonders in Zeiten, in denen durch Corona die sozialen Kontakte seltener geworden sind. Helga Scheffler war im DRK aktiv und regelmäßige Besucherin des Bingo-Nachmittags. „Das fehlt“, sagt sie. Und Helmut Scheffler ist seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied im Schützenverein. 2019 wurde er zum dritten Mal Schützenkönig. Damit ist er ältester, häufigster – und Corona sei Dank – wohl bald auch am längsten amtierender Schützenkönig des Dorfes. „Wir wollen die Würde selber noch an den neuen König weitergeben. Dafür müssen wir uns fit halten“, sagt Helga Scheffler.

Von Christian Albroscheit