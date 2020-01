Der Ortsrat will keinen neuen Adventsmarkt

Westerbeck

Es empfiehlt sich, alte B-Pläne von Zeit zu Zeit zu überarbeiten. „Ganz einfach, um sie ans aktuelle Baurecht anzupassen“, erklärte Rainer Knop ( SPD). Der Ortsrat sah sich während seiner Sitzung am Mittwochabend zuletzt allein nicht dazu in der Lage zu entscheiden, welche B-Pläne für Westerbeck aktualisiert werden müssten, und hatte daher Hilfe aus dem Fachbereich Technische Dienste angefordert. Die Verwaltung sah das als „nicht erforderlich“ an, wie Klaus Duckstein dem Ortsrat berichtete. Denn das Thema sei hinlänglich in Bauausschuss und Verwaltungsausschuss beraten worden, und in beiden Gremien sei Westerbeck politisch vertreten.

Alte B-Pläne bleiben unverändert

So musste der Ortsrat – zum Unmut einiger Mitglieder – sich der Sache doch auf eigene Faust annehmen. Andreas Kautzsch ( BIG) sah die alten B-Pläne als unkritisch an, bewahrten sie doch mit großzügig bemessenen, eher schwach bebauten Grundstücken das gewünschte Dorfbild. Viel wichtiger sei, bisher unbeplante Gebiete zu erfassen, um dort eine zu dichte Bebauung zu verhindern, sagte Kautzsch. Waldemar Bartels ( CDU) sah es ähnlich. Inwieweit sich bestehende B-Pläne um weitere Flächen ergänzen lassen, hätte er gern durch die Verwaltung klären lassen, „aber sie ist der Sitzung leider ferngeblieben. Das ist nicht hinnehmbar.“ Letztlich folgte der Ortsrat einstimmig Kautzsch’ Antrag, keine alten B-Pläne zu ändern. Stattdessen soll die Verwaltung unbeplante Flächen aufzeigen, für die ein B-Plan erstellt werden sollte.

BIG beantragt Entwicklungskonzept

Mit dem geplanten Neubau des Sassenburger Rathauses ergeben sich für Kautzsch weitere Fragen: Was passiert mit dem Festplatz? Was mit dem alten Rathaus? Was mit dem Bauhof? Er beantragte, ein Entwicklungskonzept zu erstellen. „Das kann ich nur unterstützen“, sagte Bartels und ergänzte gleich noch die Frage nach der Gestaltung des neuen Rathausvorplatzes. Auch Knop konnte sich mit dem Wunsch nach einem „ganzheitlichen Konzept“ anfreunden. Er sprach sich aber dagegen aus, dass Planverfahren auszusetzen, bis das Konzept steht. Auch das hatte Kautzsch beantragt. Ortsbürgermeisterin Annette Merz sah es genauso: „Die Zustände im derzeitigen Rathaus sind nicht länger tragbar.“ Der Ortsrat stimmte bei drei Ja und zwei Nein dem ersten Teil von Kautzsch Antrag zu. Den zweiten Teil zog der BIG-Ratsherr zurück.

Kautzsch beantragte, künftig einen Adventsmarkt auszurichten, denn „Hobby und Kunst findet in der IGS wohl nicht mehr statt“. Ihm erschien es sinnvoll, den Adventsmarkt direkt am Sonntag nach der Seniorenweihnachtsfeier anzusetzen, dann sei die Sporthalle ja eh mit Bodenschutzmatten ausgelegt. Das sei kaum machbar, erwiderte Knop, denn am Sonntag müsse man die Halle bereits wieder für den Sportbetrieb herrichten. Zudem sei die Organisation eines solchen Marktes enorm aufwändig und vom Ortsrat und der Verwaltung nicht zu leisten. Der Ortsrat lehnte Kautzsch Antrag mit vier zu eins ab.

Schlauchturm muss abgerissen werden

Kritisch sah der Ortsrat, dass etliche beschlossene, im Haushalt 2019 vorgesehene Maßnahmen – etwa für mehr Verkehrssicherheit – noch nicht umgesetzt worden sind und womöglich auch 2020 nicht realisiert werden. „Wenn das so weitergeht, ist der Haushaltsplan nicht mehr als ein Märchenbuch“, ärgerte sich Bartels. Duckstein berichtete für die Verwaltung, dass man den alten Schlauchturm am Feuerwehrhaus „unverzüglich“ abreißen müsse, da er nicht mehr standfest sei. „Es ist nicht auszuschließen, dass er bei einem Sturm umstürzt“, sagte er. Eine Sanierung sei nicht vorgesehen, da der Turm nicht mehr genutzt wird.

Von Ron Niebuhr