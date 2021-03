Dauerwohnen am Stüder Bernsteinsee: Anwohner machen ihrem Unmut im Rat Luft

Sassenburg

Eigentlich sollte der Sassenburger Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag auch über das Thema Dauerwohnen am Bernsteinsee reden. Doch das Gremium setzte den Tagesordnungspunkt ab. Die anwesenden Anwohner des Bernsteinsees machten ihrem Unmut trotzdem im Rahmen der Einwohnerfragestunde Luft.

Schon die Diskussion über die Tagesordnung ließ erkennen, dass das Thema Sprengstoff enthält. Ratsvorsitzender Horst Loos (SPD) wollte den Punkt absetzen. „Am Bernsteinsee wohnen mehr als 800 Menschen. Das gehört in die öffentliche Diskussion. Wir können als Gemeinde auf die Dinge Einfluss nehmen“, hielt Andreas Kautzsch (BIG), der auch den Antrag zur Beratung gestellt hatte, dagegen. Hartmut Vierung (AfD) sah den Rat ebenfalls in der Pflicht: „Die Anwohner sind hier und wollen Antworten.“ Als es dafür Applaus gab, unterband Loos diesen mit einem entsprechenden Hinweis – worauf einer der Anwohner wortlos die Sitzung verließ.

Bebauungsplan geht im Mai in die Beratungen

Die anderen nutzten die Einwohnerfragestunde, um das Thema doch noch auf den Tisch zu bringen. „Wie positioniert sich der Gemeinderat?“, lautete eine der Fragen. Die Antwort übernahm Gemeindebürgermeister Volker Arms: „Der Rat kann die Anwohner nicht unterstützen, weil das Dauerwohnen am Bernsteinsee illegal ist.“ „Wir sind verunsichert, was die Zukunft angeht“, so der Tenor der Anwohner, die auch wissen wollten, wie es um die Veränderungssperre stehe. Denn so lange diese gilt, erteilt der Landkreis Gifhorn keine Baugenehmigungen. Während der Geltungsdauer der Veränderungssperre will die Gemeinde einen neuen Bebauungsplan aufstellen, um die Nutzung als Wochenendhausgebiet festzuschreiben – und entsprechende Regelungen zu treffen, beispielsweise in Bezug auf die Größe der künftig dort neu zu bauenden Häuser. „Anfang April stellen wir die ersten Planungen zum Bebauungsplan vor. Im Mai wird beraten, ab Ende des Jahres könnte er gelten. Sonst müssen wir die Veränderungssperre ein Jahr verlängern“, so Arms.

Es geht um 30 bis 40 Haushalte

Derzeit gibt es laut BIG drei Verfahren, mit denen der Landkreis eine Nutzungsuntersagung erteilen will – denn am Bernsteinsee war es bisher nach Melderecht möglich, seinen Erstwohnsitz anzumelden, obwohl das Baurecht ein Dauerwohnen im Wochenendhausgebiet untersagt. Der Landkreis hatte als Stichtag den 2. Juli 2017 angesetzt – alle danach mit Erstwohnsitz gemeldeten Personen wohnen nach dieser Lesart illegal am Bernsteinsee. Es geht um etwa 30 bis 40 Haushalte. Kautzsch hatte in seinem Antrag gefordert, diese drei Verfahren auszusetzen und keine neuen anzuschieben, bis der neue Bebauungsplan vorliegt.

Ob denn mit dem neuen Bebauungsplan eine Umwandlung in ein allgemeines Wohngebiet möglich sei und ob die Gemeinde nun auch gegen die anderen Sondergebiete – Mühlenfuhren in Stüde sowie Auf der Heide in Grußendorf – vorgehen werde? Auch hier übernahm Arms die Antworten: Eine Umwandlung sei nicht möglich, da der Bernsteinsee den eindeutigen Charakter eines Wochenendhausgebietes habe. Und gegen die anderen Gebiete wolle man nicht vorgehen, da diese anders als das am Bernsteinsee nicht mehr wachsen würden.

Von Thorsten Behrens