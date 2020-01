Dauerwohnen am Bernsteinsee: Landkreis bleibt hart beim Stichtag – Bewohnern droht Zwangsgeld

Stüde

Jahrelang wurde das Wochenendhausgebiet am Bernsteinsee auch zum – nach Baurecht – nicht legalem Dauerwohnen genutzt. Und seit Jahren gibt es eine Diskussion darüber, wie mit dieser Situation umgegangen werden kann. Nun wollen Landkreis Gifhorn und Gemeinde Sassenburg gegen die nicht zulässige Wohnnutzung vorgehen. Als Stichtag haben sie den 2. Juli 2017 auserkoren – wer schon vorher mit Erstwohnsitz am Bernsteinsee gemeldet war, wird weiterhin geduldet. Den aktuellen Vorschlag, den Stichtag auf den 1. Februar 2020 zu verlegen, lehnt der Landkreis ab.

Rechtliche Prüfung bringt keine Verschiebung

Dieser Vorschlag war in der jüngsten Sitzung des Sassenburger Gemeinderates laut geworden. „Wir als Gemeinde können zur Stichtagsregelung nur Vorschläge machen. Die Festlegung erfolgt durch den Landkreis. Dieser muss prüfen, was rechtlich möglich ist und umsetzbar“, erklärte dazu Gemeindebürgermeister Volker Arms auf AZ-Anfrage. In dieser Woche gab es nun ein Gespräch zwischen Landkreis und Gemeindeverwaltung zu dem Thema. Arms: „Der Landkreis Gifhorn hat eine rechtliche Prüfung des Vorschlags 1. Februar 2020 vorgenommen und wird beim Stichtag 2. Juli 2017 bleiben.“

Deutliche Hinweise gegeben

Das bestätigte auf AZ-Anfrage der Erste Kreisrat Thomas Walter. „Die Stichtagsregelung ist auf den beiden Bürgerinformationsveranstaltungen umfassend dargestellt und erläutert worden. Der Stichtag 2. Juli 2017 ist weiterhin maßgebend.“ Hintergrund für die Regelung ist, dass seit diesem Stichtag die Baugenehmigungen für Wochenendhäuser mit einem zusätzlichem spezifischen Hinweisblatt versehen wurden, in dem – über die Baugenehmigung hinaus – noch einmal deutlich auf die Unzulässigkeit des Dauerwohnens hingewiesen wird. „Es kann also keiner sagen, dass er es nicht gewusst hat“, hatte Walter bereits während einer der beiden Bürgerinformationsveranstaltungen deutlich gemacht.

30 bis 40 Häuser betroffen

Landkreis und Gemeinde gehen in zwei Schritten gegen das dauerhafte Wohnen vor. Zum einen wird die Gemeinde Sassenburg den Bebauungsplan ändern und nur noch Grundflächen von weniger als 100 Quadratmetern zulassen. Zum anderen müssen alle Bewohner mit Hauptwohnsitz am Bernsteinsee – dieser gilt als Hinweis auf eine Dauernutzung – ihre Situation gegenüber dem Landkreis erklären. Wird der Hauptwohnsitz nicht verlegt, drohen eine Nutzungsuntersagung und ein Zwangsgeld. Unter Umständen mehrere tausend Euro und auch mehrfach. Die ersten Bewohner der betroffenen 30 bis 40 Häuser sollen noch im Januar angeschrieben werden.

Von Thorsten Behrens