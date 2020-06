Dauerwohnen am Bernsteinsee: Landkreis leitet erste Verfahren ein

Stüde

Der Landkreis Gifhorn hat die ersten Verfahren gegen das Dauerwohnen am Bernsteinsee eingeleitet. Nach AZ-Informationen wurden im ersten Schritt sechs Grundstückseigentümer zu einer Stellungnahme aufgefordert, insgesamt dürften es zwischen 30 und 40 werden.

Im Herbst des vergangenen Jahres hatte der Landkreis angekündigt, gegen das Dauerwohnen am Bernsteinsee vorzugehen. Dieses ist in einem Wochenendhausgebiet laut Baurecht nicht zulässig, obwohl das Melderecht einen Erstwohnsitz dort zulässt. Laut Landkreis und Gemeinde Sassenburg haben seit dem 2. Juli 2017 viele Bauwillige bewusst gegen das Baurecht verstoßen. Denn ab diesem Zeitpunkt wurden alle Interessenten schriftlich über die Rechtslage informiert.

Nach diesen Kriterien leitet der Landkreis Verfahren ein

Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter erläutert, nach welchen Kriterien jetzt die ersten Grundstückseigentümer zu einer Stellungnahme aufgefordert wurden. Demnach wurde dafür die neueste Baugenehmigung mit Baufertigstellung in Verbindung mit den am kürzesten zurückliegenden Anmeldungen eines alleinigen beziehungsweise Hauptwohnsitzes herangezogen. Für die Betroffenen „wurde bewusst eine großzügige Frist von rund zwei Monaten zur Rückmeldung gewählt“, erläutert Dr. Thomas Walter.

Wie die Betroffenen nachweisen können, dass sie ihr Haus nur als Wochenendhaus nutzen? „Das hängt von der konkreten Lebenssituation der Bewohner ab“, sagt Dr. Walter. Eine pauschale Antwort sei nicht möglich. Können sie jedoch nicht nachweisen, dass sie ihr Haus am Bernsteinsee nicht zum dauerhaften Wohnen nutzen, beabsichtigt der Landkreis, eine Nutzungsuntersagung anzuordnen, also „ein Verbot der Nutzung des Wochenendhauses zum dauerhaften Wohnen“, so der Erste Kreisrat. Darüber hinaus droht ein Zwangsgeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht möglich

Ob es dazu kommt, hängt laut Dr. Walter von den jeweiligen Stellungnahmen der Betroffenen ab. „In jedem Einzelfall ist es eine Entscheidung der Betroffenen, ob beziehungsweise inwieweit diese ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anstreben“, sagt der Erste Kreisrat. Wie viele Verfahren insgesamt anstehen, lässt der Landkreis derzeit offen. Da Baugenehmigungen und Wohnsitz-Anmeldungen einer stetigen Veränderung unterliegen, werde der Landkreis die weitere Auswahl jeweils anpassen müssen. Im Herbst 2019 war die Rede von 30 bis 40 Betroffenen, die nach dem 2. Juli 2017 im Wochenendhausgebiet gebaut haben, jedoch würden nicht alle Gebäude illegal genutzt, hieß es damals.

Laut Dr. Walter sind beim Landkreis auch nach der Bürgerversammlung am 30. September Bauanträge für Wochenendhäuser eingegangen. Über diese sei auch entschieden worden – wie, ließ der Landkreis auf AZ-Anfrage offen.

Von Christian Albroscheit