Sassenburg

Ruhe wird während der Sommerferien in den Grundschulen und Kitas der Gemeinde Sassenburg nicht einkehren. Aber statt Kinderlachen wird Arbeitslärm in den Räumen zu hören sein. Vor allem Maler und EDV-Leute haben Aufträge von der Verwaltung bekommen.

„Durch die neuen Fördermaßnahmen des Bundes kam die Überlegung für eine Lüftungsanlage in der Hermann-Löns-Schule in Grußendorf auf. Dafür sind wir mit einem Planungsbüro in Kontakt getreten und haben bald den Ortstermin“, sagt Gemeindebürgermeister Volker Arms auf AZ-Anfrage. Der Bund hat ein Förderprogramm mit mehr als 200 Millionen Euro aufgelegt, damit unter anderem an Schulen mit Kindern bis zwölf Jahren – weil diese noch nicht geimpft werden sollen – Lüftungsanlagen installiert werden können. So hoffen die Verantwortlichen, den Unterricht sicherstellen zu können, auch wenn die Corona-Inzidenzen wieder steigen sollten. Auch für die Findorffschule in Neudorf-Platendorf gibt es Überlegungen zur Installation einer Lüftungsanlage. Die Gemeinde muss mindestens 50 Prozent der Kosten selbst tragen.

Mängelbeseitigung an der Rauch- und Wärmeabzugsanlage

Für andere Maßnahmen gibt es bereits Konzepte – beziehungsweise schon Termine zur Umsetzung und zumeist auch schon eine Kostenaufstellung. An der Hermann-Löns-Schule sind demzufolge Malerarbeiten in einigen Klassen- und WC-Räumen geplant, in einem Raum wird ein Waschbecken getauscht. Die genauen Kosten sind hier noch nicht ermittelt.

Ähnlich sieht es in der Findorffschule aus, auch hier gibt es Malerarbeiten. Und die Mängel an der Rauch- und Wärmeabzugsanlage sollen behoben werden, was laut Planungen rund 3000 Euro kostet. Das muss in den Ferien erfolgen, da die Treppe der Schule dafür gesperrt werden muss – die aber wiederum wird zwingend für das Corona-Hygienekonzept der Schule benötigt.

Auch in der Grundschule Im bunten Dreieck in Westerbeck rücken die Maler an. Es werden unter anderem im Flur die farblichen Teilstücke gestrichen und die Garderoben abgeschliffen und neu gestrichen. Fast 8000 Euro stehen für die Arbeiten zur Verfügung.

Auch in den Kitas und im Westerbecker Hort soll etwas passieren. „Außer in der Kita Dannenbüttel. Das Gebäude wurde erst dieses Jahr fertig gestellt“, sagt Arms. Dafür rücken EDV-Leute im Westerbecker Hort an. Es sind Erweiterungsarbeiten am EDV-Netz geplant. Kosten: etwa 2600 Euro.

Auch in den Kitas wird ordentlich gewerkelt

Diese EDV-Arbeiten stehen auch in der Westerbecker Kita an, sollen hier aber 3800 Euro kosten. Außerdem wird ein Flur gestrichen sowie vier Toiletten, zwei Werkstätten und die Cafeteria und die Fassade ausgebessert. Die Kosten betragen 6100 Euro. Durch den Hausmeister werden noch Außenecken im Innenbereich angebaut, damit die Ecken nicht wegplatzen.

Malerarbeiten stehen auch in der Kita Grußendorf an – im alten Heizungsraum. In der Kita Triangel werden die Küche, das Büro der Kita-Leitung sowie zwei Wände neu gestrichen. Und in der Kita Neudorf-Platendorf nehmen sich die Maler den Flur im Altbau, das Büro der Kita-Leitung, die Gruppenräume, einen Schlafraum und eine Küche vor sowie die Fenster. In der Einrichtung kosten die Arbeiten fast 9000 Euro.

Von Thorsten Behrens