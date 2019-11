Das sind die neuen Könige der Sassenburg

Grußendorf

In diesem Jahr begrüßte Schützenchef Peter Schillberg die Mitglieder der Sassenburger Schützenvereine im Kreuzkrug in Grußendorf im prall gefüllten Saal. Der Ausklang der Schützenfestsaison endet traditionell mit dem Sassenburg-Pokalschießen und dem anschließenden Ball. Teil der Sause ist die Proklamation der Sassenburg-Majestäten, die im Anschluss an Schillbergs Grußworte von Sassenburg-Präsident Hartmut Rebuschat vorgenommen wurde.

Fast ein runder Geburtstag

Schillberg und Rebuschat freuten sich über die sehr gute Resonanz auf diese Veranstaltung, die es bereits 39 Jahre gibt. Ins Leben gerufen hatte den Schießwettbewerb mal der langjährige Sassenburg-Bürgermeister Walter Schulz aus Dannenbüttel. „Im nächsten Jahr werden wir uns wohl etwas Besonderes einfallen lassen müssen“, so Rebuschat mit Blick auf den runden Geburtstag.

Rebuschat dankte dem Schützenverein Grußendorf für die Ausgestaltung der Veranstaltung sowie den Schießsportleitern aus Dannenbüttel, Neudorf-Platendorf und Grußendorf. Diese hatten am Nachmittag alle Hände voll zu tun, um einen reibungslosen Schießbetrieb zu gewährleisten, was ihnen auch souverän gelungen ist. Bereits um 16.30 Uhr standen alle Ergebnisse fest. Diese wurden am Abend von Hartmut Rebuschat im Rahmen der Proklamation verkündet.

Das sind die gekrönten Häupter

Es siegten Stefan Goltz aus Westerbeck und Sabine Buchheister aus Triangel. Die erfolgreichste Mannschaft kam diesmal aus Stüde. Die besten Einzelschützen des Teamwettbewerbes kamen mit Linda Holz aus Triangel und Lutz Berneis aus Grußendorf. Die Sassenburg-Majestäten der vorherigen Saison Sylke Thomas aus Grußendorf und Achim Hemp aus Triangel erhielten von Rebuschat und Schillberg Erinnerungsorden. Das beste Team der Saison 2018/2019 aus Triangel erhielt den Erinnerungspokal. Horst Loos als Stellvertreter des Gemeindebürgermeisters übermittelte dessen Grüße. Und dann wurde zu der Musik aus verschiedenen Genres der Schlagerwelt, aufgelegt von DJ Klaus, bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

