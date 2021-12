Sassenburg

„Wir hoffen, dass wir trotz der Corona-Pandemie zumindest den größten Teil unseres Programms 2022 auch durchziehen können“, sagt Günter Bischoff, der Vorsitzende der Kulturschmiede Sassenburg (KusS). Das Team der KusS hat nämlich auch für das neue Jahr ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zu finden sind die Veranstaltungen im neuen Programmheft der KusS, für das Peter Chavier verantwortlich zeichnet. „Die Hefte sind inzwischen verteilt und in vielen Einrichtungen und Geschäften der Gemeinde Sassenburg und darüber hinaus kostenlos erhältlich“, so Chavier.

„Wir bedauern natürlich, dass gleich unser erstes Event, das Neujahrskonzert mit der Ungarischen Kammerphilharmonie, abgesagt werden musste“, erklärt Bischoff. „Aber wir hoffen, dass wir am Freitag, 25. Februar, mit dem Künstlerkarussell wieder durchstarten können.“ In diesem Jahr sind dabei die Gifhorner Band Schnulzenreiter, die Osloßer Autorin Claudia Jelbke-Folkers und die Celler A-Capella-Gruppe Klangkörper.

Aber auch die anderen Programmpunkte können sich sehen lassen. „Wir freuen uns besonders, dass es uns zum zweiten Mal gelungen ist, den Kabarettisten Mathias Richling zu verpflichten“, sagt Bischoff. Der gastiert am Samstag, 26. März, in der Aula der IGS Sassenburg. Am Freitag, 6. Mai, ist dann Marie Giroux mit Pariser Flair in der Sassenburg. Gemeinsam mit dem Moorbahn-Verein gibt es am Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr auf der Streuobstwiese in Westerbeck einen Jazz-Frühschoppen mit Hermans Dixie Express.

The Kru, eine Pop- und Rock-Coverband aus Gifhorn, will am Samstag, 3. September, die Alte Schmiede in Triangel rocken. Und die Hamburger Band Mischpoke präsentiert am Freitag, 7. Oktober, in der Thomas-Kirche in Neudorf-Platendorf mit ihrem Programm „Di Eyne Velt“ Klezmer-Musik. Die Band Saitensprung spielt am Freitag, 11. November, im Gasthof Zum Landhaus in Dannenbüttel.

Hier werden in der Sassenburg die Tickets verkauft

Den Jahresabschluss bildet schließlich der Auftritt des Fliegenden Theaters aus Berlin am Samstag, 10. Dezember, in der Freikirche in Neudorf-Platendorf. Für alle Kinder wird das Stück „Der magische Adventskalender“ aufgeführt. Für alle Veranstaltungen gibt es Tickets in jedem Fall im Bürgerbüro des Rathauses in Westerbeck.

Von der AZ-Redaktion