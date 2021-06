Das Moormuseum in Neudorf-Platendorf: Kleine Reise in die Vergangenheit und in die Natur

Neudorf-Platendorf

Wer durch das längste Dorf in Niedersachsen fährt und am Ende von Neudorf-Platendorf weiter auf der Kreisstraße 31 Richtung Schönewörde, stößt ein paar hundert Meter nach dem Ortsausgangsschild auf ein ganz neues Ausflugsziel im Landkreis Gifhorn: das Moormuseum des Fördervereins Großes Moor. Auf kleiner Fläche wird hier viel geboten – Technik, Geschichte, Natur. Übrigens: Bis die K 31 gebaut wurde (1960), gab es nach Wahrenholz und Schönewörde keinen Weg – nur den Knüppeldamm bis zur Gaststätte „Blutiger Knochen“. Danach war damals für die meisten Neudorf-Platendorfer die Welt zu Ende.

Aufpassen: Drei Zufahrten gibt es, die richtige ist die mit der Schranke, an der eine Moorbahn steht. „Falls die Schranke mal unten ist, bitte aussteigen und öffnen, und dann nach links mit dem Wagen auf den Parkplatz fahren“, sagt Detlev Junge, der Vorsitzende des Vereins. Am Parkplatz findet sich dann auch gleich die erste der 23 Stationen – der Lageplan. Wobei: Vier Stationen befinden sich außerhalb des Museums direkt am 15 Kilometer langen Rundweg „Großes Moor“. Wer Zeit hat, sollte sich diesen Rundweg nicht entgehen lassen – doch jetzt geht es erst einmal ins Museum.

Ziel des Museums ist, den Besuchern auf einem Rundweg die Geschichte des Torfabbaus in Neudorf-Platendorf – und damit exemplarisch auch für viele andere Moordörfer – vom sogenannten Handtorfstich bis zum Einsatz moderner Technik aufzuzeigen. Eine der schönsten Stationen: das Torfpresswerk, 1969 erbaut, um den Torf vor Ort verarbeiten zu können. Die Verarbeitungsmaschinen wurden von Erwin Wulfes geplant, gebaut, aufgestellt und 2012 mitsamt Presswerk, Grundstück und einer größeren Summe dem Verein geschenkt. Hier steht noch ein alter Holzwagen mit Torf beladen, weiteres Gerät scheint nur in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein und auf den nächsten Einsatz zu warten. Geschichte wird hier nicht von Museumsführern erzählt – außer an Aktionstagen –, sondern von rostigen Schrauben, von Torfballen, von alten Holzbohlen.

An der 1961 gebauten Torfarbeiterbaracke gibt es Sitzgelegenheiten – und an Aktionstagen die Möglichkeit, noch tiefer in die Geschichte des Torfabbaus in Neudorf-Platendorf einzutauchen. Die von Grund auf sanierte Baracke ist ansonsten geschlossen – und wartet künftig vor allem auf Schulklassen und andere Besuchergruppen, die nach Anmeldung auch Führungen bekommen können. Der Verein arbeitet noch emsig an der Fertigstellung der Baracke, die wegen entsprechender Fördermittel bis zum 30. September abgeschlossen sein muss. Dann verfügt das Museum – zumindest für Aktionstage – auch über Toiletten und Frischwasser. Besucht werden kann die restliche Anlage aber täglich ohne feste Öffnungszeiten und ohne Eintritt. Und wer sich nicht mit dem Auto auf den Weg machen will, sondern mit dem Fahrrad, kann bald auch das: „Der Radweg an der K 31 wird ja bald gebaut“, freut sich Junge.

Waren die Neudorf-Platendorfer Diebe und Bettler?

An der Torfbaracke gibt es auf einigen der 23 Stationsschilder bereits einen Einblick in die Geschichte des Torfabbaus. Ob die Neudorf-Platendorfer Ende des 18. Jahrhunderts alles Diebe und Bettler waren, wird dort gefragt, der Aufstieg des Doppeldorfes nach der Revolution 1848 beschrieben, die Ankunft der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Spannend, wie das Leben in einem kleinen Moordorf mit der großen deutschen Geschichte zusammenhängt.

Wer es lieber technisch mag, der kann auf dem Rundkurs etwa ein Dutzend Maschinen rund um den Torfabbau entdecken – beispielsweise den historischen Torfbagger von 1957 oder den 1950 gebauten Kleinbagger B45 „Liliput“ mit einem freihängenden Ableger von rund 25 Metern Länge. Kleiner Tipp: Am dem Eingangsbereich gegenüberliegenden Ende des Museums gibt es Pütten, also mit der Hand abgetorfte kleine Flächen, in denen Wasser steht. Bis hierher dringen kaum die Geräusche von der Kreisstraße. Dafür lassen sich Libellen beobachten, mit etwas Glück auch Moorfrösche oder Ringelnattern. Torfmoose und Wollgras – wenn es fruchtet, sind große Flächen im Moor weiß – machen dieses Plätzchen auch für Naturliebhaber zu einem besonderen Ziel. Und wer weiß: Vielleicht gibt es bei einem Besuch am frühen Morgen oder am Abend sogar etwas Nebel. Dann ist das Moor nicht nur schön, sondern richtig schaurig-schön.

Von Thorsten Behrens