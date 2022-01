Sassenburg

In kleinen Grüppchen sitzen Schülerinnen und Schüler der IGS Sassenburg auf den Fluren und sprechen Texte in ihre iPads. Oder hören sich Rap-Beats an. Nervosität und Spannung liegt in der Luft – denn in einigen Minuten werden einige der Siebtklässler Rap-Songs vor Publikum performen. Und zwar mit ihren eigenen Texten. Die Präsentation vor dem Jahrgang – er umfasst fünf Klassen mit knapp 150 Schülern – ist der Abschluss eines einwöchigen Workshops an der Schule. Rund 20 Songs wurden fertiggestellt, neun davon präsentiert.

Wegen Corona war Projektarbeit in den vergangenen zwei Jahren kaum möglich in der Schule. Kein Wunder, dass das jetzige Rap-Projekt auf reges Interesse bei den Schülern und Schülerinnen stieß. Zumal es den Nerv der Jugendlichen traf. „Die haben sich alle mit eingebracht, waren total motiviert. Klasse“, ist daher Sebastian Wahlburg begeistert. Der Fachbereichsleiter musische Bildung und Deutschlehrer hat das Projekt maßgeblich mit betreut. Das Geld kommt vom Land Niedersachsen aus dem Topf „Startklar für die Zukunft“.

„Rap-Musik ist wie Poesie“

„Wir wollten deutsche Sprache mal anders angehen. Vorher hatten wir im siebten Jahrgang das Thema Balladen, und die Schüler sollten einige davon auch rappen. Sprache ist wichtig, weil ich mich darüber selbst kennen lernen kann. Und Rap-Musik eignet sich gut, weil ich nicht gut singen muss, aber eine Botschaft brauche. Rap-Musik ist wie Poesie, nur cool verpackt.“ Und Botschaften haben die Jugendlichen so einige: In ihren Songs geht es um Gewalt, Rassismus, Sexismus, ganz oft um Mobbing. Und um Depressionen.

Wie bei Lara-Sophie Bellwart und Lara Emilia Koßbau. Gemeinsam haben sie den Song „Schatten und Licht“ getextet, gemeinsam tragen sie ihn dem Jahrgang vor. Einige Schüler wiegen sich im Takt, andere stehen sogar auf. Am Ende gibt es heftigen Applaus. Wie für alle anderen Vortragenden. Denn hier geht es nicht nur darum, ob der Song gut ist, es wird auch der Mut belohnt, da vorne vor allen anderen zu stehen und ihn zu performen. Mit Rap haben die beiden Mädchen sonst nichts zu tun, Erfahrungen wie diese sind ihnen neu. Mitgemacht haben sie trotzdem gerne, wenn auch „total aufgeregt“. Denn ihnen ist es wichtig, Depression als Krankheit ins Bewusstsein zu holen, dass Betroffene sich trauen, darüber zu reden.

Der „Erlkönig“ von Goethe als Rap – auf Arabisch

Geholfen hat ihnen bei ihrem Song – wie auch den anderen Schülerinnen und Schülern – der Rapper Christian Weirich aus Weimar. Er hat 2005 das Projekt „Rap macht Schule“ ins Leben gerufen und wurde von der IGS für den Workshop engagiert. „Das ist nach zwei Jahren Corona das erste Schulprojekt“, sagte der Rapper sichtlich froh, wieder einmal mit Jugendlichen arbeiten zu können. Normal ist er mit bis zu 150 Konzerten und Workshops unterwegs. An der IGS ging es diesmal vor allem ums kreative Schreiben eigener Texte. Aber nicht nur, denn Christian Weirich lässt die Schüler und Schülerinnen auch Texte von Goethe und Schiller rappen. So entstand an der IGS in dieser Woche auch ein Rap mit dem „Erlkönig“ von Goethe – auf Arabisch.

Von Thorsten Behrens