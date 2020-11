Darum steigen die Kosten für die Schülerbeförderung in der Sassenburg

Sassenburg

Ein wichtiges Thema bei den ersten Haushaltsberatungen für 2021 waren in jüngster Sitzung des Sassenburger Finanzausschusses die Schulen. Es ging unter anderem um die Schülerbeförderung – und natürlich um Corona.

Die Kosten für die Schülerbeförderung in der Sassenburg steigen. Im vergangenen Jahr waren es 13 400 Euro, in diesem Jahr werden es rund 20 000 Euro sein, im kommenden 24 000 Euro. Warum das so ist, wollte Ausschussvorsitzender Gordon Jesse ( CDU) von der Verwaltung wissen – zumal durch die Fertigstellung der neuen Sporthalle in Westerbeck, welche auch von der dortigen Grundschule im bunten Dreieck genutzt wird, die Transportkosten für Westerbecker Schüler zum Schulsport nach Grußendorf entfallen. „Wir haben jetzt mehr Klassen an den Grundschulen. Und die Transportkosten an sich sind stark gestiegen. Das hebt den Effekt von Einsparungen wieder auf“, erklärte Sassenburgs Gemeindebürgermeister Volker Arms dazu.

Fenster auf funktioniert nicht in allen Unterrichtsräumen

Teurer wird es für die Sassenburg auch bei den Beiträgen zur Kreisschulbaukasse – aus ihr werden schulische Baumaßnahmen bezuschusst. Auf Grundlage der Schülerzahlen von 2020 – 522 Jungen und Mädchen besuchten demnach die Sassenburger Grundschulen – und einer Pro-Kopf-Zahlung von 231 Euro rechnet die Gemeinde mit einer Zahlung an die Kreisschulbaukasse in Höhe von 120 500 Euro.

Angesichts der Corona-Pandemie und der Lage an den Schulen wollte Fabian Hoffmann ( BIG) wissen, ob die Anschaffung von Lüftungsgeräten für die Grundschulen in Westerbeck, Grußendorf und Neudorf-Platendorf geplant sei. Laut Arms sei das nicht der Fall. „Herkömmliches Lüften ist besser als der Einsatz von Geräten. Studien zufolge werden bei fünf Minuten Lüften 90 Prozent der Aerosole beseitigt, durch Lüftungsgeräte nur 30 Prozent.“

Für den Neudorf-Platendorfer Hoffmann keine Option für alle Situationen: „Wir haben an unserer Findorff-Schule mindestens zwei Unterrichtsräume, in denen das mit dem Lüften so nicht funktioniert. Für diese Räume benötigen wir andere Lösungen.“ Die sind laut Arms bereits angedacht. „Es gibt eine Lösung. In Zusammenarbeit mit dem Bauhof wird eine kostengünstige Lüftungsanlage Light installiert. Mit der können die Räume für den Unterricht weiter genutzt werden.“

Geld aus dem Digitalpakt und dem KIP II-Programm

Weitere Summen, die kommendes Jahr in die Schulen fließen werden, stehen noch nicht abschließend fest. So haben die Schulen ihre Wünsche für ihr Budget noch nicht angemeldet. Bisher stehen daher beispielsweise nur 16 000 Euro für die Anschaffung von Digitaltafeln für die Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf sowie die Hermann-Löns-Schule in Grußendorf im Haushaltsentwurf – und die werden aus dem Digitalpakt des Landes finanziert. Und 130 000 Euro sollen aus dem KIP II-Proramm (Kommunalinvestitionsprogramm) in die Sanierung der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf fließen.

