Sassenburg

Ein paar Minuten Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil interviewen, eine Ministerin oder einen Minister zum Haushalt 2022 befragen oder mit einem der anderen Mitglieder des Landtages in Hannover über Themen sprechen, die Jugendliche heutzutage interessieren: Das werden kommende Woche vier Schülerinnen und Schüler der IGS Sassenburg. Sie fertigen im Rahmen eines Politik-Journalismus-Projektes an ihrer Schule Podcasts aus dem Novemberplenum des Landtages an. Ermöglicht wird das von der Landesinitiative n-21: Schulen in Niedersachsen online in Zusammenarbeit mit dem Landtag.

Nele Winkelmann, Marie Kislenko, Elias Bammel und Mathis Schünemeyer stehen kurz vor dem Abitur und besuchen den Politikkursus an der IGS. Das Team wurde per Losverfahren aus den rund 20 Teilnehmenden des Oberstufenkurses ermittelt – denn Bewerber für den dreitägigen Besuch in Hannover gab es mehr als die vier Plätze. Zum Beispiel Jennifer Zauter. Sie darf zwar nicht mit in den Landtag fahren, besucht den Kursus aber, weil sie es wichtig findet, sich einzubringen. „Politik bestimmt viele Bereiche im Leben“, sagt sie. Die Schülerin ist zudem selbst politisch aktiv. Und hat auch bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abgegeben – so wie alle anderen aus dem Kursus.

Abgeordneter gibt Einblicke in die Abläufe im Landtag

Ausgestattet mit einem Digitalrecorder werden sich Nele Winkelmann, Marie Kislenko, Elias Bammel und Mathis Schünemeyer im Landtag auf die Suche nach Interviewpartnern machen. Unterstützt werden sie dabei vom Gifhorner Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs (SPD), der als Projektpate die Gesprächspartner vermitteln wird. Raulfs stand am Dienstag schon einmal selbst vor dem Mikrofon – und gab dem vierköpfigen Podcastteam einen ersten Einblick, wie es so im Landtag läuft. „Über die von Schülern angefertigten Berichte erreichen wir andere Schüler auf Augenhöhe“, erklärt Raulfs.

Die Tagesordnung für das Novemberplenum wird zwar erst zum Wochenende veröffentlicht, doch ein paar Themenideen haben die Schülerinnen und Schüler schon auf ihrem Papier. „Mich interessiert das Thema Partizipation, welchen Einfluss die Bürgerinnen und Bürger haben“, nennt Mathis Schünemeyer ein Beispiel. Auch die aktuellen Haushaltsberatungen könnten für Stoff sorgen. Oder die Coronalage an den Schulen im Gespräch mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Dabei wird insgesamt Wert auf parteipolitisch ausgewogene Gesprächspartner gelegt, erklärt n-21-Projektleiterin Natalie Deseke, die die Jugendlichen begleitet.

Laut Dr. Jan Issinger, dem betreuenden Lehrer, gehören Landes- und Bundespolitik zu den verpflichtenden Lehrinhalten für das Abitur. Doch es geht bei dem Projekt um mehr als nur Politik. Die Schülerinnen und Schüler sollen auch einen Einblick in journalistische Arbeitsmethoden bekommen, sagt Natalie Deseke. Für Elias Bammel optimal – denn der angehende Abiturient strebt derzeit ein Journalistikstudium an.

Die Digitalisierung der Nachrichtenwelt und der Medien wird dabei von den Schülerinnen und Schülern durchaus kritisch betrachtet. Einige haben weder einen Facebook- noch einen Instagram-Account: „Das Problem bei den Sozialen Medien ist, dass sie populistisch genutzt werden können. Themen werden nur kurz angerissen, und dadurch, dass die Vorlieben bei den automatischen Themenvorschlägen ausgewertet werden, gibt es ziemlich einseitige Informationen“, sagt dazu Mathis Schünemeyer.

Die Podcasts sind ab dem 9. November abrufbar

Neben den Podcasts, die ab dem 9. November unter www.landtag-online.de, www.online-redaktionen.de/plenum11-2021 sowie auf dem Kanal der IGS unter www.schulinternetradio.org abrufbar sein werden, will das Viererteam auch Fotos und schriftliche Berichte anfertigen.

Von Thorsten Behrens