Dannenbüttel

Am Sonntag ereignete sich gegen 7 Uhr auf der B 188 zwischen Osloß und Dannenbüttel ein Unfall mit zwei verletzten Personen. Ein 39-Jähriger geriet mit seinem Mercedes etwa 400 Meter vor Dannenbüttelin den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW Golf einer 37-Jährigen. Während der Untersuchung in einem Rettungswagen wurde beim Mercedesfahrer Alkoholgeruch festgestellt, so die Polizei. Ein Test ergab 0,7 Promille. Beide Beteiligte waren nur leicht verletzt. Die B 188 wurde kurzzeitig gesperrt.

Von OTS