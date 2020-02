Abends ins Internet? Mit Wobcom in Dannenbüttel seit Oktober kaum möglich

Dannenbüttel

Seit Oktober hat Familie Kutz aus Dannenbüttel ein Problem mit dem Internet: „Vor allem abends und am Wochenende kommen wir gar nicht erst ins Netz oder fliegen zwischendurch immer wieder raus“, sagt Yvonne Kutz. Besonders ärgerlich: „Wir zahlen viel Geld für Filme über Smart-TV, die wir aber dann nicht sehen können.“ Die Familie ist Kunde der Wobcom – und nicht der einzige Kunde mit diesem Problem. Der Anbieter verspricht, dass das Problem im März behoben ist.

„Wir werden vertröstet“

Yvonne Kutz fühlt sich mit einem Rabatt abgespeist, den weder sie noch ihr Mann Mathias akzeptabel finden: „Zehn Prozent der Rechnung wird uns gutgeschrieben, das sind knapp 4 Euro im Monat – nicht angemessen. Die müssten doch alles versuchen, um uns als Kunden zufrieden zu stellen! Wir zahlen für eine Leistung, die wir nicht erhalten.“ Wobei sie bei jedem Telefonat mit der Wobcom den Eindruck hatte, „dass alle Verständnis hatten für unsere Beschwerden“. Trotzdem: „Wir werden vertröstet und vertröstet.“

Woher das Problem kommt

Thomas Schulz, Leiter des Kundenservices bei der Wobcom, bestätigt: „Ja, in der Sassenburg haben wir ein Problem.“ Ein Problem, das technisch bedingt ist: In der Sassenburg liegt ein Leitungsnetz der ArcheNet, welches technisch für die von Familie Kutz gebuchten Leistungen von 50 MBit ausreicht. Die Leitungen vom ebenfalls ausreichend dimensionierten Server der Wobcom reichen aber nicht bis an dieses Netz der ArcheNet heran: „Es liegt eine gewisse Strecke dazwischen, die von einer Leitung der Telekom überbrückt wird“, sagt Schulz. „Dort sind wir Mieter.“ Und genau das sei zur Rush-Hour ab 20 Uhr das Nadelöhr: „Wenn dann in Dannenbüttel alle zeitgleich ins Internet gehen, reicht die Bandbreite dieser Leitung nicht mehr aus – denn die verteilt sich ja in diesem Moment auf deutlich mehr Leute.“ Eine steigende Zahl von Endgeräten sowie immer höheres Datenvolumen beim einzelnen Nutzer kommen noch dazu.

Dass Familie Kutz mit dem Preisnachlass nicht zufrieden ist, kann Schulz hingegen nicht ganz nachvollziehen: „Wir stellen ja grundsätzlich die Leistung zur Verfügung, und zwar 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche.“ Die Einschränkungen seien hingegen immer nur sehr punktuell.

So geht es weiter

Und sollen Anfang März komplett behoben sein: „Die Telekom baut gerade eine zweite Leitung.“ Laut Schulz soll diese Ende des Monats fertig sein. „Dann läuft hoffentlich alles störungsfrei.“

