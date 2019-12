Dannenbüttel

Nach den kalorienreichen Weihnachtstagen gibt es eine Gelegenheit, einige Gramm davon wieder abzutanzen: Am Samstag, 28. Dezember, rockt East-West-99 zum dritten Mal im Landhaus in Dannenbüttel. Schon in den vergangenen beiden Jahren sorgten die sieben Musiker im ausverkauften Landhaus für eine legendäre Rocknacht. Dynamisch, kreativ und leidenschaftlich wurde das Publikum auf eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte mit ihren schönsten Rock- und Pop-Songs mitgenommen. Immer auch mit kleinen, aber feinen Überraschungen im Gepäck. So darf sich das Publikum auch in diesem Jahr auf Special-Guests aus dem Musicalbereich freuen. Mehr wird noch nicht verraten. Auf der Bühne zu sehen und zu hören: Anke und Ingo von Ohlen (Gesang), Fabian Felgenhauer (Schlagzeug), Rudi Karger (Bass), Uwe Weber und Jürgen Pionteck (Gitarre) sowie Andreas Arendt (Keyboards). Traditionell werden für die Gäste kostenlos Schmalzbrote und saure Gurken gereicht. Einlass ist ab 19 Uhr, die Karten gibt’s für zehn Euro im Landhaus oder bei Floristik Pur, Fallerslebener Straße 29, in Gifhorn.

Von der Redaktion