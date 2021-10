Dannenbüttel

Nach einem schweren Verkehrsunfall wurde die B 188 am Donnerstagmittag in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Kurz hinter der Ortschaft Dannenbüttel in Richtung Osloß waren an der Lehmweg-Einmündung ein Passat und ein Golf mit großer Wucht zusammengekracht. Es gab zwei Verletzte. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war vor Ort.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei, die mit Beamtinnen und Beamten aus Gifhorn und Weyhausen die Unfallstelle sicherte und Personen zum Hergang befragte, waren die beiden Autos gegen 12.30 Uhr verunglückt. Unfallverursacher soll laut Polizeiangaben der Fahrer eines VW-Passat (39) aus Gifhorn sein. Dieser habe vom Lehmweg kommend versucht, die B 188 zu überqueren, um auf einen gegenüberliegenden Wirtschaftsweg zu fahren.

Zur Galerie Auf der Bundesstraße 188 östlich von Dannenbüttel kam es am Donnerstagmittag zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Bilder vom Einsatz.

VW-Golf übersehen

Dabei habe der Mann, in dessen Auto sich noch sein Sohn (10) befunden hat, einen Golf-Sportsvan übersehen, der aus Fahrtrichtung Wolfsburg gekommen ist. In diesem Wagen saßen ein 67-Jähriger aus Osloß und seine Ehefrau (66). Beide wurden bei dem Unfall verletzt und kamen im Anschluss ins Gifhorner Klinikum. Der 39-Jährige und sein Sohn wurden untersucht, mussten jedoch nicht zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Unfallort im Einsatz waren neben der Polizei und den Ortswehren aus Dannenbüttel und Westerbeck auch die Teams von vier Rettungswagen und des Rettungshubschraubers Christoph 30. Auf der B 188 kam es durch die Vollsperrung sowie die Rettungs- und Bergungssarbeiten zu langen Staus in beiden Fahrtrichtungen.

Unfall auf der B 188 bei Dannenbüttel: Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war vor Ort – anfänglich war von mehreren Verletzten ausgegangen worden. Quelle: Sebastian Preuß

Die beiden völlig demolierten Autos – an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden – mussten abgeschleppt werden.

Von Uwe Stadtlich