Zwei DRK-Ortsvereine gründen gemeinsame Nachwuchsgruppe

Dannenbüttel

Nachwuchs zu gewinnen, fällt vielen Vereinen nicht wirklich leicht. Und gar Kinder- oder Jugendgruppen zu etablieren, ist noch eine ganz andere Hausnummer. Die DRK-Ortsvereine Dannenbüttel und Boldecker Land haben es gewagt. So wie es ausschaut mit Erfolg!

Zwei Ortsgruppen tun sich zusammen

Aus einer Laune heraus haben Maren Schmidt und Katrin Dorschfeldt die Nachwuchsgruppe ins Leben gerufen: „Mensch, lass uns das doch mal probieren“, sagten sich beide. Sie kennen sich über die Schulsanitäter in Weyhausen. Da sich für eigenständige Gruppen der Ortsvereine nicht genug Interessenten fanden, haben sie sich kurzerhand zusammengetan. Der Plan ging auf. Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren stiegen ein. Und mit Leonie und Jan schlossen sich sogar zwei Jugendliche mit weiter reichenden Ambitionen an: „Sie wachsen bei uns in die Rolle von Juniorgruppenleitern hinein“, berichtet Schmidt.

Treffen in Dannenbüttel und Weyhausen

Die im September 2019 gestartete Nachwuchsgruppe trifft sich abwechselnd im Dorfgemeinschaftshaus in Dannenbüttel und im DRK-Vereinsheim in Weyhausen. Jeden vierten Donnerstag im Monat ist sie von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Sassenburg zu Gast, jeden zweiten Samstag im Monat von 10.30 bis 12 Uhr im Boldecker Land. Die Mädchen und Jungen lernen eine Menge beim DRK, unter anderem Erste Hilfe natürlich. „Aber wir basteln auch mit den Kindern. Traumfänger zum Beispiel“, erzählt Schmidt.

Die Sinnesorgane als aktuelles Thema

Aktuell widmen sich Schmidt und Dorschfeldt mit den kleinen Rotkreuzlern einem großen Thema, das sich über mehrere Treffen erstrecken soll: den Sinnesorganen. Zum jüngsten Treffen brachte Schmidt ein Duftmemory mit. Dafür hatte sie verschiedene Kräuter und Gewürze in nicht einsehbare Gläser gefüllt. So mussten die Kinder allein am Geruch erkennen, welche Gläser Paare bildeten. Nebenbei erfuhren sie allerhand über die Funktion der Nase.

Erste Hilfe als Schwerpunkt

„Uns ist wichtig, den Kindern Wissen spielerisch zu vermitteln“, betont Schmidt. Nicht mit Frontalunterricht. Denn mit dem im Spiel aufkommenden Spaß erhöht sich die Chance, dass etwas hängen bleibt. „Total klasse fanden sie es, die Reanimation an einer Puppe zu üben“, erinnert sich Schmidt. Das sei gut so, denn so verlören die Kinder die Angst vor einem Notfall. „Wenn Papa oder Mama zuhause etwas passiert, kriegen sie keine Panik, weil sie ja wissen, was zu tun ist“, sagt Schmidt. Sie können den Notarzt rufen und bis zu dessen Eintreffen auch selbst Hilfe leisten.

Ideen für die Zukunft

Schmidt und ihre Mitstreiterin Dorschfeldt hoffen jetzt, weitere Kinder für die DRK-Nachwuchsgruppe gewinnen zu können. „Mit einer größeren Gruppe könnten wir noch viel mehr unternehmen“, sagt Schmidt. Ideen haben die Betreuerinnen viele: mal einen Flohmarkt veranstalten, mit den Kindern kochen und backen, zusammen im DRK-Vereinsheim übernachten oder einen Ausflug zu den Indoor Games machen. Ein absoluter Knüller wäre es, wenn es mal wieder DRK-Wettkämpfe gäbe. „Aktuell läuft da leider nichts“, bedauerte Schmidt. Aber in anderen Kreisen treten Nachwuchsgruppen gegeneinander in Erste Hilfe und Rotkreuzwissen an. „Das geht über Kreis-, Bezirks- und Landesentscheide bis zur Deutschen Meisterschaft“, weiß sie. Ähnlich wie bei Jugendfeuerwehren.

Kontakt zu den Gruppenleiterinnen

Wer in der gemeinsamen DRK-Nachwuchsgruppe der Ortsvereine Dannenbüttel und Boldecker Land mitmachen oder sie mal kennen lernen möchte, wendet sich an die Betreuerinnen. Maren Schmidt ist erreichbar unter der Handynummer (01 72) 46 92 345 und Katrin Dorschfeldt unter der Handynummer (01 74) 62 27 042.

Lesen Sie auch:

Von Ron Niebuhr