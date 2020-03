Sporthallen und DGHs bis nach Ostern zu

Sassenburg

Zunächst bis einschließlich 19. April hat die Gemeinde Sassenburg zusätzlich zu den Schulen und Kindertagesstätten auch von Montag, 16. März, an die gemeindeeigenen Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser geschlossen. Sie sagt sämtliche Osterferienspaßaktionen ab, ebenso ist der Ortsrat in Westerbeck am Mittwoch, 18. März, abgesagt. Ob angemeldete Privatfeiern im Bürgerhaus Stüde und in der Sport- und Freizeitstätte Triangel stattfinden können, wird noch geprüft. „Die Betroffenen werden in Kürze benachrichtigt“, teilte Dirk Behrens, stellvertretender Verwaltungsleiter, mit. Laut Information der Ministerien soll für Beschäftige aus den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis maximal Schuljahrgang 8 angeboten werden. Die Betreuung ist dabei aber das notwendige Maß zu begrenzen. Gleiches wird für Kindertagesstätten inklusive Hort gelten. Für die Sassenburger Kitas ist dazu folgendes abgestimmt worden: Am Montag, 16. März, kann noch keine Notbetreuung angeboten werden. An diesem Tag wird zunächst unter Berücksichtigung aller tagesaktuellen Erkenntnisse der Umfang der Notbetreuung ermittelt und das weitere Vorgehen festgelegt. Ziel ist es aber, schnellstmöglich eine Notbetreuung im begrenzten Umfang anzubieten.

Von der AZ-Redaktion