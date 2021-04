Corona-Pause genutzt: Am Bernsteinsee kann der Sommer kommen

Stüde

Die einen sind wegen Corona in Schockstarre, die anderen packen all den Mut zusammen und nutzen den Corona-Stillstand für Großes: Die Macher am Bernsteinsee haben sich für Letzteres entscheiden und starten am Freitag, 30. April, mit einem Paukenschlag. Dann geht die komplett neu gestaltete Wasserski-Anlage an den Saisonstart. Und es gibt noch viel mehr, was Geschäftsführer Holger Junk und Marketing-Expertin Petra Leushake allen Gifhornern und Urlaubern für den Sommer 2021 ankündigen.

Neuer Name, neuer Parcours

Alles neu macht nicht nur der Mai: Bernsteinsee Hotel nimmt nun alles unter ein Dach, die Ära Cable Resort ist damit zu Ende. Wasserski Bernsteinsee ist nun der neue Name. Was sich unspektakulär anhört, lässt bei Wakeboard-Fans in ganz Deutschland schon vor Saisonstart die Augen leuchten, weiß Petra Leushake. Deutschland sei die Wakeboard-Hochburg weltweit – und da will der Bernsteinsee ganz vorne mitmischen.

Parcours ist auch von Anfängern zu meistern

Konni Lehndorff, der am Bernsteinsee den Wakeboard-Parcours aufbaut, ist der lebende Beweis. Er blickt auf den See und sagt: „Das ist einzigartig hier.“ Und ja, auch Anfänger könnten durchaus mit dem Wakeboard auf den Kurs gehen. Spektakuläre Sprünge seien für Fortgeschrittene drin.

Wasserski Bernsteinsee: Die Fakten Komplett neu präsentiert sich der Wassersport-Spaß am Bernsteinsee in Stüde. Die wichtigsten Fakten: Die Rixen-Seilbahn ist 684 Meter lang und neu ausstaffiert mit verschiedenen Features und Obstacles. Eine Anfänger-Bahn ist 70 Meter lang. Besucher können zwischen Wasserski und Wakeboard wählen. Im Angebot ist auch Stand Up Paddling. Die Preise sind nach Nutzungsdauer gestaffelt. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen pro Stunde 15 Euro, Erwachsene für eine Stunde 23 Euro. Wegen Corona muss vorher ein Zeitfenster gebucht werden unter Tel. (05379) 98 14 014. Saisonstart ist am Freitag, 30. April, 15 Uhr. Samstag und Sonntag, 1. und 2. Mai, ist die Bahn ab 12 Uhr zu buchen. Weitere Infos unter https://www.wasserski-bernsteinsee.com/

Ein schwimmender Steg wird nicht nur einen Fußweg für die Wassersportler zum Ufer bieten, sondern auch den Schwimmbereich vor Wellen schützen. Der Parcours bietet die Möglichkeit, immer mal wieder umgestaltet zu werden.

„Wollen uns permanent weiterentwickeln“

„Wir wollen uns permanent weiterentwickeln. Das hier wird der Bernsteinsee 3.0“, sagt Junk. Viele individuelle Wünsche möchte er mit seinem Team erfüllen. „Familien, Cliquen, Paare – alle sollen hier auf ihre Kosten kommen“, sagt Petra Leushake. Dafür wird am Uferbereich gerade groß umgebaut. Hier soll ein Beach-Club „My Bernsteinsee“ entstehen, separate Terrassenbereiche und Strandbereiche sollen im Sommer Gäste verwöhnen. Auch mit einem besonderen Gastro-Konzept.

Der neue Beach-Club entsteht: Der Bernsteinsee erfindet sich gerade neu. Quelle: Sebastian Preuß

Am neuen Beach-Club wird fleißig gearbeitet

„Weg vom Pommes-Flair“, sagt Leushake lachend. Salate, feine internationale Gerichte wird es geben. Ende Mai könnte es losgehen – je nach Corona-Lage. Und hoffentlich können dann auch endlich die Hochzeiten am Strand stattfinden, die der Bernsteinsee ausrichten möchte. Firmen-Meetings, Familienausflüge, Kurzurlauber – mit dem neuen Gesamtkonzept wollen Leushake und Junk durchstarten.

Nachhaltigkeit steht an erster Stelle

Und da sich Junk dem Thema Ökologie und Nachhaltigkeit verschrieben hat, wird es im Beachclub Pfand-Geschirr geben. Die Wasserski-Anlage wird aus Strom aus der Photovoltaikanlage gespeist. „Spaß zu haben ohne ökologischen Fußabdruck – das ist mein Ansporn für alle Pläne.“

Von Andrea Posselt