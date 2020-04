Corona-Knobelarbeit: IGS-Abi in der Turnhalle

Landkreis Gifhorn

Abitur-Prüfung in Zeiten von Corona: Wegen der Abkehr vom Turbo-Abi gibt es im Landkreis Gifhorn in diesem Jahr nur an der BBS1 und der IGS Sassenburg Prüfungen. Und das stellt in Corona-Zeiten gerade an der IGS einiges auf den Kopf.

Das wird eng: Straffer Zeitplan bei Abi-Prüfungen

Wo kann überhaupt die Abi-Prüfung stattfinden? „Wir würden gerne die Turnhalle nutzen“, berichtet Leona Kötke, stellvertretende Schulleiterin. Dort gibt es genug Waschbecken, die separate Lage sei auch optimal, die vorgeschriebene Einbahnstraßenregelung gut umzusetzen. Aber: So ohne weiteres können keine Stühle auf den Hallenboden gestellt werden. Hier suche der Landkreis gerade nach einer Lösung, wie der Boden geschützt werden kann. 75 Abiturienten beginnen am 11. Mai mit den Prüfungen, sogar an Samstagen sind Prüfungen angesetzt. Dieser Zeitplan steht schon länger. Aber nun wird der Zahl derer, die zu Risikogruppen gehören, immer höher – auch auf Seiten der Lehrer. „Jeder Risikopatient muss seine Prüfung einzeln in einem Raum absolvieren, mit entsprechender Aufsicht.

Das wird voll: Abschlussprüfungen der Mittelstufe

Noch komplizierter wird es bei den Abschlussklassen 9 und 10. Dort steht etwa eine Prüfung an, in der 140 Schüler gleichzeitig sind, inklusive mehrerer Risikopatienten. „Das wird eine Herausforderung“, sagt Leona Kötke. Denn auch der Schulunterricht für alle Klassen muss weiter geleistet werden. Ansonsten sei die IGS gerüstet, sogar Masken habe die Schule auf Eigeninitiative besorgt für jene Schüler, die keinen Mundschutz haben.

Das ist hart: Keine Abschlussfeier

Für die Abiturienten, die nun auf den Abi-Streich sowie Abschlussfeier verzichten müssen, sei das „bitter. So etwas erlebt man ja nur einmal im Leben.“

