Stüde

Kaum machte diese Nachricht die Runde, ging sie in den sozialen Medien steil: Das Bernsteinsee-Team ist für seine kreativen Ideen bekannt. Corona hat das noch forciert. Im letzten Winter bot das Team um Geschäftsführer Holger Junk Wohnmobil-Dinner an. Kurz nach diesem Erfolg kam die Idee, zum Essen in die Bubbles auf der Terrasse einzuladen.

Verschiedene Größen für jeweils eine Gruppe

„Die Bubbles sind mit mobilen Heizgeräten ausgestattet und je nach Gruppengröße zu reservieren“, erläutert Petra Leushake, Marketing-Chefin am Bernsteinsee. Decken gibt es auch. Dass man in den kommenden Wintermonaten trotz der geschützten Kugel nicht gerade mit Sandale, Kleidchen oder Shorts kommen sollte, verstehe sich von selbst, so Leushake.

Corona-konform ist das Konzept

Sogar eine Weihnachtsfeier mit bis zu 32 Personen wäre denkbar. Eine Bubble, eine Gruppe – wegen Corona ist dem Restaurant-Team die Einhaltung von Regeln wichtig. Die kleinste Kugel bietet Platz für vier, die größte für bis zu zwölf Personen.

Transparente Kugel bieten Sicht auf See und Sterne

So ist der Plan: Donnerstags gibt es ab 17 Uhr klassisches Käse-Fondue, Freitag, Samstag und Sonntag Zwei-Gang-Menü von der Karte. Der Clou: Während des Essens können Gäste durch die transparente Kugel auf den See blicken, Sterne beobachten. Reservierungen unter Telefon (0 53 79) 98 14 050.

Immer wieder Anreize bieten, dass der Bernsteinsee einen Ausflug Wert ist, das haben sich die Macher auf die Fahnen geschrieben. Auch die Pläne für Advents-, Weihnachts- und Silvesterfeiern stehen schon.

Von Andrea Posselt