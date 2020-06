Essen für Kitas, Lunchpakete für Schüler: Meinerser Schulmensa wieder geöffnet

Meinersen

In einigen Töpfen brodelt es schon – die Schulmensa in Meinersen hat seit Anfang Juni wieder geöffnet. „Seit einer Woche beliefern wir Kitas in der Samtgemeinde Meinersen mit Mittagessen“, berichtet Mensa-Chefin Andrea Meyer. Obwohl – wegen des nach wie vor eingeschränkten Betriebs sind es nur 250 Essen, die pro Tag ausgeliefert werden. „Wir hoffen, dass wir da nicht drauf legen müssen“, blickt sie auf eine lange Durststrecke zurück. Vom 13. März bis 8. Juni war kein Dampf in der Küche, der Mensa-Betrieb stand still. Die 24 Mitarbeiter – laut Meyer zehn Festangestellte und 14 450-Euro-Kräfte – durften jedoch anfangs keine Kurzarbeit anmelden. „Erst mussten die Überstunden auf Null sein“, erklärt Meyer. „Das war fast unser Aus“, erinnert sie an eine Zeit, während der sie auf Reserven angewiesen war. „Wir müssen jetzt sehen, dass wir wieder auf die Füße kommen“, gibt sich die Mensa-Chefin einen Ruck. Vier Leute hätten gekündigt. Mit Küchenchefin Katja Zander arbeitet Meyer im wöchentlichen Wechsel, damit der Mensa-Betrieb für den Fall einer möglichen Infektion oder Quarantäne-Zeit gesichert ist.

Kochen für die Kitas

„Wir kochen derzeit für die Kitas“, erläutert Meyer. Da komme Geflügel in die Pfanne oder es gebe Nudeln mit Tomatensoße. Damit sei gewährleistet, dass hier auch Kinder eine warme Mahlzeit bekommen, die kein Schweinefleisch essen dürfen. 250 Essen täglich für die Kitas. Wegen der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und der Abstandsregelungen sei es dagegen in den Schulen nicht möglich, Schüler mit warmen Mahlzeiten zu versorgen. „Da hatten wir jetzt die Idee, Lunch-Pakete für 3,50 Euro pro Stück anzubieten.“ Sie enthalten laut Meyer ein Getränk, Obst oder Joghurt, Brezel, Brötchen oder ein deftiges Gebäckstück. Eine Idee, die der Mensa-Chefin zufolge noch schleppend anläuft – „sie muss erst einmal bei den Schülern ankommen“. Bislang sind es 15 Mädchen und Jungen, die das Angebot nutzen. Dabei ist es Meyer wichtig, dass auch die Schüler davon profitieren, die Leistungen über das Bildung- und Teilhabegesetz erhalten.

Essen für Kitas und Schulen der Samtgemeinde Die Meinerser Mensa bietet 160 Sitzplätze. Dem gegenüber standen in guten Zeiten anfangs 260 Schüler der Haupt-, 680 der Realschule und knapp 500 des Gymnasiums. Das war eng, besonders zur Mittagszeit. Abhilfe gab es vom Landkreis. Mit Einführung der Ganztagsschule erhielt das Gymnasium eine eigene Cafeteria. Das Essen für die Gymnasiasten wurde jedoch – ebenso wie für alle Kitas und Schulen in der Samtgemeinde – vom Meyer-Team in der Schul-Mensa gekocht.

Gemeinsam mit der Hauptschule hat Andrea Meyer jetzt eine weitere Idee kreiert – „es gibt Brötchen auf Bestellung“. Danach können Schüler per Klassenliste für den nächsten Tag Brötchen ordern. „Wir stellen sie morgens zur Abholung an die Eingangstür der Mensa.“ Meyer hofft, mit Ideen den Betrieb auf Vordermann zu bringen, denn: Die Kassen der Mensa sind geschrumpft. „Wir können froh sein, dass wir keine Miete zahlen müssen“, sagt sie. Trotzdem fehlen Einnahmen und es gibt fixe Kosten. Jetzt gibt es mit den Kita-Essen, den Lunchpaketen und der Brötchen-Idee einen Hoffnungsschimmer, „ein bisschen Perspektive“. So gab es auch eine Umbaumaßnahme. „Wir haben den Kiosk aufgelöst.“ Dort, wo Süßigkeiten angeboten wurden, sollen künftig die Brötchen belegt und verkauft werden.

Entscheidung fällt im Herbst

Mit Sorge blickt die Mensa-Chefin nun auf die Sommerferien. Dann brechen erneut Einnahmen weg. „Früher haben wir finanziell auf die großen Ferien hingearbeitet“, sagt sie. Das war in diesem Jahr bei leeren Kassen nicht möglich. Trotzdem scheint sie überzeugt zu sein, „es tut sich was“. Und sie ist überzeugt: „Die Entscheidung bringt der Herbst.“

Die Situation in der IGS Sassenburg

Für Stefan Gerhardt, Chef der Bio-Frischküche in der Mensa der IGS Sassenburg, sieht die Situation ziemlich ähnlich aus wie für Andrea Meyer. 600 warme Mittagessen hat sein 20-köpfiges Team vor dem Corona-Lockdown täglich gekocht, jetzt muss die Küche kalt bleiben. Obwohl Gerhardt ein Hygiene-Konzept für Küche und Mensa entwickelt hat: „In der Mensa haben wir die Tische und Stühle so gestellt, dass an jedem Tisch nur einer sitzt und der Mindestabstand gewährleistet ist.“ Auf diese Weise wäre Platz für 100 Kinder, aber so viele sind zurzeit noch gar nicht zurück an der Schule. Und ein gemeinsames Mittagessen in der Mensa ist zurzeit auch noch nicht erwünscht. Stattdessen packt Gerhardt – wie Kollegin Meyer – Lunchpakete, die die Schüler am Kiosk abholen können, natürlich mit dem nötigen Mindestabstand. „Wir haben überall Markierungen aufgebracht, sowohl am Kiosk als auch in der Mensa, um den Mindestabstand deutlich zu machen. Außerdem gibt es in der Mensa ein Einbahnstraßensystem: Wir können Eingang und Ausgang trennen.“

Auch für die Küche hat sich Gerhardt ein Hygienekonzept überlegt, „wobei wir in der Küche ja immer schon streng auf Hygiene geachtet haben“. Das sei jetzt lediglich verstärkt worden, „zum Beispiel indem wir Masken tragen“. Außerdem sei es gut möglich, die Küche zu lüften, „weil wir in allen Fenstern Gaze haben“

Von Hilke Kottlick