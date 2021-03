Bundeswehr schickt Unterstützung fürs Testteam im Haus Triangel

Triangel

Die Bundeswehrsoldaten Max Kretzschmar und Dennis Stolarski unterstützen für drei Wochen das Testteam im Haus Triangel, sehr zur Freude von Fachbereichsleiterin Beate Morgenstern-Ostlender und Jannica Frost. „Bereits als die ersten Schnelltests verfügbar waren, haben wir einen Testraum eingerichtet und Mitarbeitende zur Durchführung der Testungen qualifiziert“, berichtet Morgenstern-Ostlender. Zu der Zeit sahen die Testkonzepte vor, dass Bewohnerinnen und Bewohner unter bestimmten Voraussetzungen sowie Besucher grundsätzlich getestet werden mussten. Für Mitarbeitende wurden die Tests noch auf freiwilliger Basis durchgeführt.

Für die vorgeschriebenen Tests ist ein enormer Zeitkorridor erforderlich

Die jetzt geltende Testpflicht für Mitarbeitende in besonderen Wohnformen der Behindertenhilfe stellte enorme Ansprüche an laufende Dienstpläne und Arbeitsabläufe. „Um die vorgeschriebenen Tests durchführen zu können, müssen wir täglich einen sehr großen Zeitkorridor dafür vorhalten, da die Mitarbeitenden in ganz unterschiedlichen Zeitmodellen arbeiten. Das war spontan schwer zu organisieren“, schildert Morgenstern-Ostlender die Problematik. „Wir wussten von der Möglichkeit, die Unterstützung der Bundeswehr in Anspruch zu nehmen, und haben daher den Antrag auf personelle Unterstützung gestellt. Bei der Antragstellung wurden wir vom Landkreis umfassend unterstützt“, sagt sie dankbar.

Und nun übernehmen die Soldaten für drei Wochen die Testschichten von montags bis freitags. Das bedeutet für die Einrichtung eine riesige Entlastung, für die die Mitarbeitenden sehr dankbar sind, wie Beate Morgenstern-Ostlender mitteilt.

Für die beiden Soldaten ist dieser Einsatz eine positive Erfahrung

Obergefreiter Kretzschmar und Oberstabsgefreiter Stolarski wurden von ihrer Dienststelle in Lüneburg für diese drei Wochen nach Triangel abkommandiert. „Wir sind hier sehr freundlich aufgenommen worden und lernen ganz neue Aufgaben kennen“, freuen sich die beiden über die Erfahrung.

Von der AZ-Redaktion