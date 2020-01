Privatwege: Landkreis übernimmt Kosten für Sammelleitungen

Neudorf-Platendorf

Der Landkreis Gifhorn blickt auf ein erfolgreiches Vermarktungsjahr 2019 beim Breitbandausbau zurück –mit einer Ringleitung will der Landkreis die weißen Flecken beseitigen. So haben die bisherigen drei abgeschlossenen Vermarktungscluster allesamt die Quote von 60 Prozent erreicht. Seit Mitte November befindet sich das vierte Cluster, bestehend aus der Samtgemeinde Isenbüttel, der Stadt Gifhorn und der Gemeinde Sassenburg in der Vermarktung. Dazu kamen vermehrt Fragen aus Neudorf-Platendorf zum Ablauf und zur Kostenübernahme des Ausbaus, insbesondere die Kostenübernahme bei Privatwegen, auf – jetzt gibt es dazu eine klare Ansage vom Landkreis.

Ein Großteil der Zufahrtswege in Neudorf-Platendorf sind Privatwege, wodurch anschlussberechtigte Bürger nicht eindeutig die im Projekt inbegriffenen kostenfreien Verlegearbeiten auf dem Grundstück von 20 Metern erreichen. Bei vielen Anrainern von Privatwegen kamen daher Zweifel auf, ob sie einen Auftrag bei GIFFInet einreichen sollten. Immerhin kann sich ein Privatweg um mehrere hundert Meter strecken und somit die Kostengrenze von 20 Metern weit überschreiten.

Bürgerinformation per Post

Der Landkreis hat jetzt entschieden, dass Privatwege, für die der Regiebetrieb Breitband des Landkreises Gifhorn vertraglich und unentgeltlich ein Leitungsrecht erhält, im Rahmen dieses Projektes als öffentlicher Raum anerkannt werden. Das bedeutet, dass der Landkreishier die Kosten der Verlegung der Sammelleitungen auf Privatwegen trägt. Die Kostenübernahme der 20 Meter von der Grundstücksgrenze bis zur Gebäudewand werden damit erst ab dem Punkt gewertet, an dem der Stich aus der Sammelleitung auf das jeweilige Grundstück erfolgt – so wie es bei allen anderen Gebäuden an öffentlichen Straßen auch üblich ist.

Alle Bürger aus Neudorf-Platendorf werden noch per Post über diese Neuregelung informiert. Bis zum 29. Februar haben die Bürger des vierten Vermarktungsclusters noch die Möglichkeit, einen kostenfreien Glasfaseranschluss zu erhalten, indem sie bei GIFFInet einen Auftrag einreichen. Nur wenn bis dahin die Mindestanschlussquote von 40 Prozent erreicht wird, kann der Glasfaserausbau erfolgen. Einen Verfügbarkeitscheck gibt es auf www.giffinet.de.

Kostenübernahme auch bei anderen Bereichen möglich

Die Kostenübernahme für die Verlegung auf Privatwegen bietet der Landkreis auch bei Grundstücken aus den Vermarktungsclustern 1 bis 3 an, sofern sie anschlussberechtigt sind. Um allen Bürgern die gleiche Chance geben zu können, wird in diesen Fällen keine Mehraufwandspauschale in Höhe von 299 Euro erhoben. Diese Pauschale entfällt ausdrücklich nur, wenn das betroffene Grundstück an einem Privatweg liegt.

Für weitere Informationen zum Thema „Vertragsabschluss“ wenden sich Interessierte telefonisch an GIFFInet unter (08 00) 55 66 022 oder per E-Mail an info@giffinet.de.

