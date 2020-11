Breitbandausbau in der Sassenburg soll voraussichtlich im Mai starten

In Stüde, Grußendorf und Neudorf-Platendorf gibt es kaum leistungsstarkes Internet. Der Landkreis Gifhorn hat gemeinsam mit dem Unternehmen Giffinet einen kreisweiten Glasfaserausbau gestartet – die Arbeiten dazu in der Sassenburg sollen im Mai starten, so Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms.