Bernsteinsee in Stüde: So fällt die Bilanz für den Corona-Sommer aus

Corona, Reisewarnungen, gutes Wetter, Heimaturlauber: So einige Punkte haben die Saison am Stüder Bernsteinsee mitgestaltet. Jetzt gibt es eine Bilanz für den Corona-Sommer. Und die fällt durchwachsen aus.

Genaue Zahlen zu den Besuchern kann Petra Leushake, zuständig für das Marketing in Hotel, Restaurant und Freizeitbereich am Bernsteinsee, nicht nennen. Denn viele Besucher der Anlage nutzen nur Strand und Badesee – und kommen dafür zu Fuß oder parken außerhalb des Geländes. Sie müssen sich nirgends registrieren. Eine – zweigeteilte – Bilanz lässt sich dennoch aufstellen.

Veranstaltungen sind ausgefallen, Geschäftsreisende fehlten

Und die fällt für den Gastronomie-Bereich angesichts Corona nicht so berauschend aus. „Wir konnten vieles nicht umsetzen, durften zeitweise keine Gäste annehmen“, sagt Leushake. Veranstaltungen seien ausgefallen, ebenso die eigentlich komplett ausgebuchte Hochzeitssaison. Zusätzlich fehlten im Hotel-Geschäft viele Übernachtungen von Geschäftsleuten. Und der Ausfall von Veranstaltungen – wie beispielsweise des Weihnachtsmarktes – ziehe sich noch weiter in die Wintermonate hinein.

Dafür habe es über die Sommermonate aber viele Touristen gegeben, die an den Bernsteinsee kamen. Das gute Wetter und die Reisebeschränkungen haben für regen Zulauf gesorgt – so regen Zulauf, dass an besonders heißen Wochenendtagen die Polizei das Gelände sogar sperren musste. „Da standen die Leute dicht an dicht mit den Füßen im Wasser, während am Strand eigentlich noch Platz war“, erinnert sich Leushake. Ansonsten habe sie den Eindruck gehabt, dass sich die Gäste in allen Bereichen „sehr verantwortlich verhalten“ haben. Die Bilanz für den Badeseebesuch falle eher „wie sonst typisch“ aus.

„Wir versuchen, mit allen Mitteln für unsere Gäste und Mitarbeiter dran zu bleiben.“

Die Betreiber der einzelnen Attraktionen wie Wasserski-Anlage, Bogenschießen oder Adventure-Golf hätten sich sicherlich an manchen Tagen über den einen oder anderen Gast mehr gefreut – konnten aber aufgrund der Hygienekonzepte und -regeln in den vorhandenen Zeitfenstern und mit den zur Verfügung stehenden Plätzen auch nicht mehr leisten. Und der Grillplatz beispielsweise sei kaum genutzt worden den Sommer über.

„Wirtschaftlich kann man nicht von einer guten Bilanz sprechen“, sagt Leushake ehrlich. Und sie mag noch keine Prognose für 2021 geben. „Wer weiß, was kommt. Wir müssen jeweils reagieren, wie sich die Lage entwickelt. Steigen die Zahlen weiter, kommt ein Impfstoff – all das muss beizeiten berücksichtigt werden und wirft dann andere Planungen über den Haufen. Wir versuchen, mit allen Mitteln für unsere Gäste und Mitarbeiter dran zu bleiben“, verspricht sie – und weiß aber auch, dass diese fehlende Planungssicherheit sowohl für die Gäste als auch für die Mitarbeiter frustrierend ist.

