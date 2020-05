Darum wartet das nagelneue Hotel noch auf Gäste

Stüde

Kommen mit der Lockerung der Corona-Auflagen bald auch wieder Gäste in den Hotel-Neubau am Bernsteinsee? Dieser konnte sich noch nicht wirklich bewähren. Sechs Wochen war er nach Fertigstellung geöffnet, bis die Corona-Klappe fiel. Ob jetzt wieder Gäste einchecken, hängt davon ab, wie viele nach dem Shutdown an den Bernsteinsee kommen.

Modernes Mobiliar und Wanddesign in den Farben gelb und blau passend zum Bernsteinsee und seinem Marketing-Outfit, stufenloser Boden im Bad bis in die Dusche, elektrische Jalousien für Fenster und Balkontüren – mit völliger Verdunklung für Geschäftsgäste, die tagsüber schlafen und nachts mit Shanghai konferieren: 27 Einheiten auf neuestem Stand zählt der Neubau, der am Wendehammer den beiden anderen Komplexen gegenüber steht. Es gibt Einzelzimmer, Doppelzimmer, Suiten und Apartments.

Anzeige

Zur Galerie Moderne Zimmer in blau und gelb: Das neue Bernsteinsee-Hotel musste kurz nach Fertigstellung in die Corona-Pause. Wann Gäste einchecken, hängt von der Gesamtauslastung im Feriendomizil bei Stüde ab.

Baustart war im Frühjahr 2018, sagen Hotel-Geschäftsführer Holger Junk und seine Frau Petra Leushake von der Bernsteinsee Gesellschaft. Kurz vor Weihnachten 2019 war das neue Haus bezugsfertig. Sechs Wochen lang war es geöffnet und beherbergte erste Gäste. Dann kam Corona.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Wir hätten normalerweise seit Ostern mehrere Hochzeiten gehabt“, sagt Leushake. Was erfahrungsgemäß nicht nur Leben in der Gastronomie bedeute. Viele Hochzeitsgäste übernachteten nämlich vor Ort im Hotel. Man sei praktisch bis Ende September schon ausgebucht gewesen. Der Shutdown fegte die Hotels leer. In der Zeit brachte das Team die Geschäftsgäste, deren Übernachtung weiter erlaubt war, in Ferien-Bungalows unter, wo sich selber versorgen konnten.

Gästebelegung: Ein Komplex nach dem anderen

Alle drei Hotelkomplexe wird der Bernsteinsee nicht gleichzeitig belegen. Sondern je nach Zustrom an Gästen einen Bau nach dem anderen – angefangen im Komplex mit der Rezeption. Drei Gäste hier und fünf Gäste dort? Dafür mache es keinen Sinn, die Systeme jedes einzelnen Hauses komplett hochzufahren. Junk und Leushake sind gespannt, wie sich das Besuchs- und Urlauberaufkommen in den kommenden Wochen entwickeln wird.

So produziert ein Hotel regenerative Energie Es klingt ein bisschen nach Perpetuum mobile, ist aber keine Zauberei: Das neue Bernsteinsee-Hotel erzeugt seine Energie so selbst, dass es sein eigenes dabei anfallendes Kohlendioxid wieder verwendet. Wie geht das? Die Photovoltaikanlage besorgt den Strom für eine Elektrolyseanlage, die Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff spaltet, erläutert Hotel-Geschäftsführer Holger Junk. Der Sauerstoff kommt erst einmal in einen Speicher. Den Wasserstoff verquickt die Anlage mit Kohlendioxid, um daraus Methan zu produzieren. Mit diesem Methan, zusammen mit dem gespeicherten Sauerstoff als synthetisches Erdgas verbrannt, betreibt das Hotel sein eigenes Blockheizkraftwerk für Wärme und Strom. Und eben das dabei entstehende Kohlendioxid werde für die Herstellung des Methans wieder verwertet. Junk rechnet mit einer Stickoxid-Verringerung von 85 Prozent. 100 Prozent sind nicht möglich, weil im Winter, wenn die Sonne die Photovoltaikanlage nicht so antreiben kann wie im Sommer, das Hotel herkömmliche Energie aus dem öffentlichen Netz zukaufen muss. Im Sommer werde die Anlage ihre Vorteile voll ausspielen, so Junk. Denn gerade dann, wenn das Hotel die meiste Energie brauche, weil viele Gäste da seien, scheine die Sonne besonders lang, um die Elektrolyse und damit die Methanproduktion anzutreiben.

So ganz fertig ist die Anlage noch nicht, was aber die Gäste nicht merken. Die Energiezufuhr erfolgt noch auf herkömmlichem Weg, nicht über die eigene regenerativer Energie. Der Anschluss der Photovoltaikanlage ist für diese Tage geplant, bis zum fortgeschrittenen Sommer soll dann die komplette Anlage – ein komplexes regeneratives Energieerzeugungssystem – fertig sein. Dann wird der Hotelbereich sich selbst versorgen.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister