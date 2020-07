Stüde

Doppelte Premiere: Erstmals zählt eine abwechslungsreiche Landschaft aus Hüpfburgen zu den Attraktionen des Bernsteinsees. Und erstmals öffnet damit die Firma Kinderspaß Frank die Pforten zu ihrem brandneuen mobilen Outdoor-Spieleparadies. „Wir starten jetzt als Schausteller voll durch“, sagt Chef Marvin Frank.

Noch bis zum 30. August ist Kinderspaß Frank mit seinem 2020 gestarteten Spieleparadies am Bernsteinsee als jüngstes Highlight entlang der Strandpromenade zu Gast. „Wir sind ein reiner Familienbetrieb wie zu Großvaters Zeiten“, erzählt Frank. Alle packen mit an und sei es nur, um auf dem Platz zu fegen. Den hat die Erlebniswelt Bernsteinsee übrigens gründlich gemäht und mit einem Sanitärwagen ausgestattet. „Das freut uns sehr“, betont Frank. So konnten die Familie und ihr Oberhaupt sich gleich voll und ganz auf den Aufbau des Outdoor-Spieleparadieses konzentrieren.

Anzeige

Die Spiellandschaft setzt sich aus zehn Hüpfburgen zusammen

Das richtet sich im Kern an bis zu 14-jährige Kinder und Jugendliche, „aber grundsätzlich haben auch Eltern und Großeltern viel Spaß bei uns“, ist sich Frank sicher. Die Spiellandschaft setzt sich aus zehn Hüpfburgen zusammen, die in Größe und Design variieren. „Bei Sonnenschein favorisieren die Kinder ganz klar die Wasserrutsche“, sagt Frank. Aber auch abseits davon gibt es jede Menge zu entdecken. Die Kleinsten tollen etwa auf der Cars-Hüpfburg herum, Größere auf dem Panda-Parcours, der sie mit Kletter-, Krabbel- und Rutschelementen vielseitig fordert. Es sind auch ein paar Gummipfeiler drauf, „gegen die man mal kräftig boxen kann“, lacht Frank. Ebenfalls sehr beliebt sind der Bubble-Berg auf der Pirateninsel, das Piratenschiff, der Jungle-Parcours und die Jungle-Safari.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Marvin Frank hat jahrelang für die Reitbahn Frank gearbeitet, den Betrieb seines Vaters. Mit der Gründung einer eigenen Familie stand für den Junior fest, „dass ich auf eigenen Beinen stehen will.“ Und zwar so wie er es kennen und lieben gelernt hat: als Schausteller für Kinder, der in der ihm vertrauten Region zwischen Salzgitter, Gifhorn und Helmstedt von Ort zu Ort zieht. Klar, es wäre naheliegend gewesen, wieder etwas mit Tieren zu machen. „Aber das ist sehr kostspielig“, weiß Frank. Und seinem Vater Konkurrenz machen wollte er natürlich auch nicht. So kam ihm die Idee zum Outdoor-Spieleparadies.

Auf einige Geräte müsse man aus Hygienegründen vorerst verzichten

Das kann coronabedingt sein Potenzial noch nicht komplett ausschöpfen. Auf einige Spielgeräte müsse man aus Hygienegründen leider vorerst verzichten, Seifenblasen und Tretfahrzeuge etwa, erklärte Frank. Viele Auflagen sind zudem zu erfüllen: Desinfektionsmittelspender, Kontaktformulare, getrennter Ein- und Ausgang sowie Hinweisschilder zum Einhalten von Abständen. „Wir bitten auch die Eltern auf Abstände zu achten - so wie auf jedem anderen Spielplatz auch“, sagt Frank.

Das Outdoor-Spielparadies vom Kinderspaß Frank gastiert in der Erlebniswelt am Bernsteinsee bis zum 30. August. Es ist montags bis freitags von 15 bis 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Von Ron Niebuhr