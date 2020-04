Bauprojekte in der Sassenburg: Zeitgewinn, aber auch finanzielle Bedenken

Sassenburg

Eine Menge Bauprojekte hat die Gemeinde Sassenburg auf der Liste. Doch macht der Corona-Virus den Plänen möglicherweise einen Strich durch die Rechnung? Bürgermeister Volker Arms hat sich für die AZ einmal den Stand bei den einzelnen Projekten angesehen.

„Allgemein ist festzustellen, dass unsere aktuell in der Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen entsprechend des aufgestellten Zeitplans vorankommen – teilweise sogar etwas schneller“, gewinnt Arms der Krise zumindest in diesem Bereich ein wenig Gutes ab. Fest macht er das am neuen Kindergarten Dannenbüttel, für den am 4. November Richtfest gefeiert wurde. „Die Arbeiten gehen gut voran. Aktuell trocknet der Estrich. Wir haben gegenüber dem letzten Zeitplan rund 14 Tage gewonnen. Hier hängt die weitere Entwicklung aber davon ab, dass bei den Folgegewerken das Material beschafft werden kann. Die Aufträge sind zum größten Teil erteilt.“ In der Materialbeschaffung sieht Arms denn auch eines der Hauptrisiken für die fristgerechte Umsetzung der Planungen. „Wir versuchen, die aktuellen Projekte ohne Einschränkungen durchzuführen. Problematisch kann es aber mit Folgegewerken werden, wenn es bei der Materiallieferung zu Engpässen kommen würde.“

3,9 Millionen Euro für die Kita

Und noch ein Bau-Risiko hat Corona in die Sassenburg eingeschleppt: „Bei den bisher nur geplanten Projekten wird es erforderlich sein, politisch darüber zu diskutieren, wenn absehbar ist, wie hoch die finanzielle Belastung für die Gemeinde Sassenburg durch die Corona-Krise sein wird“, so Arms. Denn für einige der geplanten Projekte haben Verwaltung und Politik siebenstellige Beträge in den Haushalt geschrieben. Wie für den Kindergarten Dannenbüttel, der im September fertig sein soll und nach derzeitiger Planung 3,9 Millionen Euro kosten dürfte – 360 000 Euro Zuschuss für den Krippenbereich fließen in den Gemeindehaushalt zurück.

Wenn Arms von „bisher nur geplanten Projekten“ spricht, meint er unter anderem den Kita-Neubau in Triangel. Hier gibt es bisher weder Zeit- noch Finanzplan. Am 28. April findet eine gemeinsame Sitzung des Ortsrates Triangel mit dem Bau- und Umweltausschuss statt. „Sollte dort das Konzept für die Fläche hinter dem Einkaufszentrum positiv begleitet werden, können wir in die weiteren Planungen zu dem Kindergarten einsteigen“, so Arms. Für die Kita-Erweiterung in Grußendorf werden gerade die Überlegungen für die Änderungen des Bebauungsplanes konkretisiert. „Wir hoffen, in der zweiten Jahreshälfte den B-Plan in den politischen Beratungen zu haben. Konkrete Planungen zum Gebäude sollen dann im nächsten Jahr erfolgen“, sagt der Gemeindebürgermeister. Ähnlich sieht es beim Projekt Rathaus-Neubau aus. „Die aktuellen Raumbedarfe werden jetzt von einem Planungsbüro geprüft. Parallel wird der B-Plan Rathaus und die Anpassung des Entwicklungskonzeptes Westerbeck erarbeitet“, so Arms. Wenn es trotz Corona finanziell möglich sein sollte, denn immerhin rechnet die Sassenburg mit gut und gerne vier Millionen Euro allein für dieses Projekt.

Von Thorsten Behrens